Ще трохи задощить: яким містах України чекати сонячної погоди на початку тижня

Синоптики підготували "теплий" прогноз на найближчі дні

Останні дні червня не потішили українців сухою погодою, але липень вирішив виправити помилки попередника та принести в країну до 31 градусів тепла.

Як повідомляє Sinoptik, в деяких містах ще задощить.

Погода у Львові на 3-4 липня

На заході України передбачається мінлива хмарна погода, іноді з дощем. Опади йшли в понеділок вночі, але до ранку завершились. У вівторок очікується суха погода. Вдень позначки термометрів покажуть +25…26 °C, а вночі охолоне до +14…16 градусів. У понеділок-вівторок вітер прогнозується легким, 2 м/с.

Погода у Львові на 3-4 липня

Погода у Києві на 3-4 липня

Столиця готується до переважно хмарної погоди, місцями з дрібними дощами. Опади слід чекати лише ввечері 4 липня. Температура повітря вдень сягатиме 27…29 градусів тепла, а вночі опуститься до +18…20 °C. У 3-4 липня дутиме тихий вітер, його швидкість сягне 1 м/с.

Погода у Києві на 3-4 липня

Погода у Харкові на 3-4 липня

Над Харківщиною нависнуть грозові хмари. У понеділок опади йтимуть в денний час, ймовірна гроза. У вівторок збережеться тільки похмура погода. Удень температура у місті підніметься до 28 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +18…21 °C. У понеділок дутиме слабкий вітер, його швидкість сягне 5 м/с, а у вівторок очікується штиль.

Погода у Харкові на 3-4 липня

Погода у Донецьку на 3-4 липня

На Донеччині синоптики обіцяють стабільно сонячну погоду. Вночі без опадів. Температура повітря вдень підніметься до 31 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +17 градусів. У понеділок-вівторок прогнозується тихий вітер — 1 м/с.

Погода у Донецьку на 3-4 липня

Погода у Дніпрі на 3-4 липня

У цьому місті також прогнозується переважно сонячна погода. З-поміж інших міст, Дніпро очікує найвищу денну температуру. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +31…32 °C, а вночі – знизяться до 18…19 градусів тепла. Вітер у понеділок буде слабким, його максимальна швидкість сягатиме 3 м/с. У вівторок передбачається штиль.

Погода у Дніпрі на 3-4 липня

Погода в Одесі на 3-4 липня

В Одещині протягом двох днів хмари займатимуть своє місце під сонцем зранку і до вечора. Опадів не прогнозується. Повітря у денний час прогріється до 25…27 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +19…21 °C. 3 липня дме слабкий вітер — 5 м/с, а 4 липня зменшиться до легких 3 м/с.

Погода в Одесі на 3-4 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про поступове підвищення температури з перших днів липня.