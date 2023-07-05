Ізраїльський приціл та польська броня: ЗСУ використовують модернізовані радянські танки Т-72 (фото)

Польща передала щонайменше 60 танків PT-91 Twardy

22-а окрема механізована бригада ЗСУ успішно використовує модернізовані у Польщі радянські танки Т-72, які отримали назву Twardy.

Про це повідомили у прес-службі бригади у Facebook.

"Наші танкісти вкотре доводять, що навіть у польових умовах вони здатні відремонтувати щось у своїй техніці. А як інакше?! Вона ж допомагає гнати окупанта з рідної землі. Віримо у Збройні Сили України!" — йдеться у публікації.

У рамках військової допомоги ЗСУ польські партнери передали близько двох батальйонів модернізованих танків PT-91 Twardy.

Поляки оновили в них низку систем. Зокрема, радянські танки одержали польську динамічну систему захисту ERAWA. За словами розробників, даний тип захисту з ймовірністю 95% може захистити танк від поразки радянських ПТУРів і з ймовірністю близько 50% від сучасних бронебійних боєприпасів.

Також танки обладнали ізраїльським прицілом нічного бачення, словацьким стабілізатором, лазерним далекоміром та балістичним обчислювачем. У ході модернізації радянська машина одержала двигун Volya на 850 кінських сил.

Цікаво, що у розпорядженні 22-ї бригади є й інші модернізовані Т-72. Крім польської версії, військові використовують танки української модернізації Т-72АМТ, а також Т-72 "Урал".

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно ЗСУ знищили рідкісну техніку росіян.