Очі та ікла контрнаступу: бійці спецпідрозділу "Хорт" потребують допомоги

Навіть невеликий внесок допоможе наблизити Перемогу

Дехто нарікає, що контрнаступ Збройних сил України просувається повільно, тоді як інші розуміють, яку ціну за нього платять наші захисники, та всіма силами допомагають їм. І підтримати зараз, наприклад, варто спецпідрозділ "Хорт", — зараз його бійці борються на передовій і потребують трьох комплексів аеророзвідки.

В один такий комплекс входять: автомобіль (він же командно-спостережний пункт), Starlink, дрони-розвідники типу Mavic 3Т та Matrice 30T, дрони-камікадзе та супутнє обладнання для їх використання. Все це дозволяє проводити розвідку ворожих позицій, відстежувати переміщення окупантів, наводити та коригувати удари артилерії.

Один комплекс коштує 3 мільйони гривень, загалом їх потрібно купити три штуки. Сума у 9 мільйонів гривень здається великою, проте це може врятувати багато життів та допомогти прискорити повернення всіх українських територій. На кінець червня вдалося зібрати вже близько 400 тисяч гривень.

Долучитися до хорошої справи можна за допомогою реквізитів:

Картки Монобанк (одержувач — Погребняк Олександр Анатолійович):

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Або інші реквізити: https://khort.com.ua/donate/

Допоможе навіть невеликий донат!

Зауважимо, що підрозділ спецпризначення "Хорт" було створено на базі об’єднань ветеранів українських спецпідрозділів та організацій громадської безпеки. Ці бійці з 2014 року захищають Україну, після подій 24 лютого 2022 року вони билися за Гостомель, Лисичанськ, Херсонщину та Бахмут.

Наразі бійці "Хорта" у складі 57-ї Окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка беруть участь у контрнаступі ЗСУ на півдні та сході України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як українські айтішниці проєктом "зубасті лопати" допомагають зберегти життя військовим.