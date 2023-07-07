Місцями дощі та грози: яким регіонам України не пощастило з погодою на вихідні

Максимальна денна температура сягне до 31 градусів тепла

Протягом тижня природа іноді "тішила" українців дощами та грозами, тож, за словами синоптиків, у вихідні більшості міст країни теж слід чекати мокрої погоди.

Як повідомляє Sinoptik, лише в одному регіоні передбачаються максимальні пориви вітру, до 8 м/с.

Погода у Львові на 8-9 липня

У Львові 8 липня синоптики обіцяють похмуру погоду, а 9 липня — сонячну. Опадів не передбачається. У денний час повітря прогріється до +25…27 °C, а вночі охолоне до +13…15 градусів. У суботу-неділю вітер прогнозується слабкий, 3 м/с.

Погода у Львові на 8-9 липня

Погода у Києві на 8-9 липня

У столиці погода — змінна. У суботу з ночі почнеться дощ з грозою, який йтиме до обіду. А у неділю буде ясно і сухо. Температура повітря вдень сягатиме 25 градусів тепла, а вночі опуститься до +17…18 °C. На вихідних дутиме легкий вітер, його швидкість сягатиме 3 м/с.

Погода у Києві на 8-9 липня

Погода у Харкові на 8-9 липня

Над містом нависли хмари і не дарма, бо на харків'ян чекають грозові опади. У суботу день обіцяє бути похмурим і дощі почнуться вдень, можлива гроза. У неділю передбачаються зливи, які протягом всього дня змінюватимуть свою інтенсивність. Удень температура підніметься до 24…30 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +20…22 °C. Дутиме слабкий вітер, його максимальна швидкість становитиме 4 м/с.

Погода у Харкові на 8-9 липня

Погода у Донецьку на 8-9 липня

Донеччину також не обійшли дощі. Хоча ранок суботи ще буде ясним, аде у другій половині дня можливі опади із грозою. які до вечора повинні закінчитися. Перша половина дня неділі буде сонячною, а вдень є ймовірність дрібного дощу. Температура повітря вдень підніметься до 29…31 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +15 градусів. 10-11 червня дутиме слабкий вітер, 5 м/с.

Погода у Донецьку на 8-9 липня

Погода у Дніпрі на 8-9 липня

Цей регіон теж не розраховує на сонячний вікенд. У суботу хоч ранок буде ясним, але вдень піде дрібний дощ, який до вечора має закінчитись. Вранці у неділю задощить, опади продовжуватимуться до обіду. У денний час стовпчики термометрів сягнуть позначок +27…30 °C, а вночі опустяться до 21…22 градусів тепла. Вітер на кінець тижня очікується помірним, максимальна швидкість якого сягатиме 7 м/с.

Погода у Дніпрі на 8-9 липня

Погода в Одесі на 8-9 липня

В Одещині також можливі дощі, але несерйозні. 8-9 липня синоптики прогнозують мінливу хмарність, але у суботу ввечері очікується дрібний дощ. Повітря вдень прогріється до 28 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть стабільні +20…21 °C. На вихідних дутиме свіжий вітер — 8 м/с.

Погода в Одесі на 8-9 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи скоро впаде спека в Україні.