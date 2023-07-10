Гроза та сильний вітер: де в Україні очікувати на зміну погоди

Максимальна температура протягом 10-11 липня сягне +29 °C

Хоча синоптики прогнозували, що дощі і грози покидатимуть Україну, однак вони ще "курсуватимуть" країною найближчими днями.

До опадів додались ще шквали сильного вітру, повідомляє Мeteofor. Тож слід обережно проходити повз сухі дерева та лінії електропередач.

Погода у Львові на 10-11 липня

На Галичині синоптики обіцяють переважно похмуру погоду, місцями з дощем. У понеділок ясним буде лише ранок, а вже вдень небо заповнять хмари. У вівторок вранці ймовірні опади, які протримаються до вечора. Вдень повітря прогріється до +24…27 °C, а вночі охолоне до +12…15 градусів. У понеділок-вівторок вітер прогнозується сильний, 10 м/с.

Погода у Львові на 10-11 липня

Погода у Києві на 10-11 липня

Природа принесе киянам різноманітну погоду. 10-11 липня ранок буде сонячним, а вдень небо заповнять хмари. У вівторок вдень очікується несуттєвий дощ. Температура повітря вдень сягатиме 23 градусів тепла, а вночі опуститься до +14…16 °C. У понеділок дутиме сильний вітер, 11 м/с, у середу він буде помірним, до 7 м/с.

Погода у Києві на 10-11 липня

Погода у Харкові на 10-11 липня

Слобожанщину 10 липня чекає хмарна погода. Хоча у ніч 11 липня синоптики обіцяють несерйозні опади, які мають завершитись до ранку., але протягом дня місцевих жителів потішить сонце. Удень температура підніметься до 24…25 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +15…16 °C. У понеділок дутиме сильний вітер — 10 м/с, а у вівторок зменшиться до свіжих 8 м/с.

Погода у Харкові на 10-11 липня

Погода у Донецьку на 10-11 липня

В цьому обласному центрі з поміж інших міст прогнозується максимальна кількість опадів, можлива гроза. Вночі у понеділок почався сильний дощ, який має завершитись до обіду. У вівторок над містом нависнуть грозові хмари і вранці зриватимуться опади з грозою. Вони протримаються до вечора. Температура повітря вдень підніметься до 22…25 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +15…17 градусів. 10 липня дме міцний вітер, 13 м/с. Наступного дня слабшатиме до свіжих 9 м/с.

Погода у Донецьку на 10-11 липня

Погода у Дніпрі на 10-11 липня

Дніпропетровщина — єдиний регіон, який має оминути дощ. Протягом двох днів сонце і хмари будуть постійно змінювати одне одного. У денний час стовпчики термометрів сягнуть позначок +24…25 °C, а вночі опустяться до 16…17 градусів тепла. Вітер 10-11 липня передбачається міцним, максимальна швидкість якого сягатиме 13 м/с.

Погода у Дніпрі на 10-11 липня

Погода в Одесі на 10-11 липня

На півдні України синоптики прогнозують мінливу хмарну погоду на початку тижня. Однак у ввечері вівторка ймовірний невеликий дощ. Повітря вдень прогріється до 26…29 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +18…19 °C. У понеділок дме сильний вітер — 10 м/с, а у вівторок зменшиться до помірних 6 м/с.

Погода в Одесі на 10-11 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про рідкісне природне явище, яке спостерігали на Київщині та Дніпропетровщині.