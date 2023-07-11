Дощі та зниження температури: які міста України зможуть "охолонути" найближчими днями

Лише два регіони очікують на суху погоду у вівторок та середу

Ймовірно, на цьому тижні дощі та грози не збираються покидати Україну, тож, за словами синоптиків, окрім мокрої погоди, нам варто чекати на невелике зниження денної температури.

Як повідомляє Sinoptik, максимальна денна температура може сягати до 28 градусів тепла.

Погода у Львові на 11-12 липня

На заході України очікується переважно хмарна погода, місцями з дощем і грозою. 11 липня вранішні опади удень зміняться на дощ із грозою, який повинен закінчитися до приходу вечора. Наступного дня збережеться лише похмура погода. Температура повітря вдень сягатиме 21…28 градусів тепла, а вночі опуститься до +13…15 °C. У вівторок-середу дутиме легкий вітер, 2 м/с.

Погода у Львові на 11-12 липня

Погода у Києві на 11-12 липня

У столиці синоптики обіцяють хмарну погоду. У 11-12 липня ясним буде лише ранок, а вже вдень на небо набіжать хмари. Вдень повітря прогріється до +22…25 °C, а вночі охолоне до +14…15 градусів. У понеділок-вівторок вітер прогнозується легкий, 2 м/с.

Погода у Києві на 11-12 липня

Погода у Харкові на 11-12 липня

А от на Слобожанщині вже пройшли дощі, надалі очікується пасмурна погода. Протягом двох днів небо буде вкрите хмарами з ранку і до вечора. Удень температура підніметься до 21…22 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +13…15 °C. 11-12 липня дутиме слабкий вітер — 5 м/с.

Погода у Харкові на 11-12 липня

Погода у Донецьку на 11-12 липня

У Донецьку слід чекати максимальної концентрації опадів. У вівторок, починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо над містом буде вкрите хмарами. Вдень, імовірно, почнеться дощ, який буде супроводжуватиметься грозою і протримається до пізнього вечора. Наступного дня збережеться лише похмура погода. Повітря вдень прогріється до 22…23 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +13 °C. У вівторок дме легкий вітер — 3 м/с.

Погода у Донецьку на 11-12 липня

Погода у Дніпрі на 11-12 липня

Над цим містом також нависли хмари, місцями можливі дощі. 11 липня удень почнеться мряка, яка посилиться до вечора. Середа у Дніпрі буде пасмурною, але без опадів. Температура повітря вдень підніметься до 23 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +16 градусів. 11 липня дутиме слабкий вітер, 4 м/с. Наступного дня він збільшиться до 5 м/с.

Погода у Дніпрі на 11-12 липня

Погода в Одесі на 11-12 липня

На Одещині синоптики дощів не прогнозують. 11-12 липня небо в Одесі затягнеться хмарами, які не зникатимуть до кінця дня. У денний час стовпчики термометрів сягнуть позначок +27…28 °C, а вночі опустяться до 17…19 градусів тепла. Вітер 11-12 липня передбачається слабким, максимальна швидкість якого сягатиме 5 м/с.

Погода в Одесі на 11-12 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці липня українці очікують на більш свіжу погоду.