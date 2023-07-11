Легендарний генерал ЗСУ: "Ми на завершальній стадії війни, але потім буде найскладніший час"

Українцям доведеться несолодко після перемоги

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який на початку повномасштабної війни керував обороною Миколаєва, зробив прогноз щодо найближчого майбутнього України.

Про це він розповів в інтерв’ю українській журналістці Наталії Мосейчук.

На його думку, зараз наша країна перебуває на завершальній стадії війни.

"Є багато об’єктивних причин, які потрібно враховувати, але я сподіваюся, що ми перебуваємо на завершальній точці", — вважає військовий.

При цьому, прогнозує Марченко, надалі на Україну чекають ще нелегкі часи.

"Буде мир, але й найскладніші часи для нашої країни. Нам потрібно буде дуже багато відбудовувати, треба підготуватися, що вулицями ходитимуть військові, поранені військові. Навіть уже зараз треба думати, як їх працевлаштовувати, забезпечувати житлом, допомагати. Ми не повинні спостерігати потім, як вони просто існують. Ці люди боролися за нашу свободу. Вони повинні жити і радіти життю.Тому нам доведеться дуже багато працювати. Кожній людині потрібно буде працювати на двох, а то й на трьох роботах, щоб забезпечити їх, тому, що ті не зможуть", - каже генерал.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що генерал Марченко розповів про те, як прості українці виборювали Миколаїв.