"Хлопці, кидайте автомати": мисливець із двостволкою взяв у полон трьох російських десантників

Генерал Марченко розповів давню, проте яскраву історію

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко розповів, що у Баштанці, під час боїв за Миколаїв, звичайні мисливці масово брали у полон російських окупантів.

Давню, але яскраву історію він згадав у розмові з Наталією Мосейчук.

Генерал пригадав часи оборони Миколаєва на початку повномасштабної війни та зазначив, що деякі цивільні люди, вже після першого бою поводяться на порядок вище, ніж кадрові військові, які навіть пройшли 2014-й рік.

Він розповів, що у Баштанці цивільні, мисливці, брали у полон по 30 окупантів. Робили засади та брали полонених. Один з мисливців з двоствольною рушницею взяв у полон трьох російських десантників

"Просто зненацька вискочив з кущів та каже "Хлопці, кидайте автомати, бо двоє з вас зараз помруть", а їх троє. Вони всі троє кинули автомати, він їх взяв у полон та привів до нас", — розповів Марченко.

Раніше "Телеграф" розповідав, як на одній із ділянок фронту в районі Бахмута українські військові взяли в полон російського окупанта і хитрістю змусили його привести ще двох своїх товаришів по службі.