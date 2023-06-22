"Повісили тобі датчик на спину": українські бійці хитрістю взяли в полон кілька ворогів (відео)

росіянин був такий наляканий, що навіть не засумнівався у словах наших воїнів

На одній із ділянок фронту в районі Бахмута українські військові взяли в полон російського окупанта і хитрістю змусили його привести ще двох своїх товаришів по службі.

Відео цього моменту, знятого командиром батальйону Олегом "Сірком", розмістило "Громадське".

При виході розвідки батальйону на російські позиції розвідники зустріли окупанта, взяли його в полон і розпитали про ситуацію. Українські воїни сказали російському бійцю, нібито вони закріпили у нього на спині пристрій, який вибухне, якщо він зробить щось не те, і переконали привести ще росіян, щоби взяти в полон і поповнити обмінний фонд. Насправді вони прикріпили йому на спину звичайну палицю.

"Кріпи вибуховий пристрій — радіодетонатор і гранату — все це радіусом дії кілометр. Добре, 700 м. У тебе кнопка? Ми тобі покажемо, повернешся до мене, я зніму детонатор. Ти бачиш, що ми порівняно з вами — ультрасучасні війська. Жити будеш. Ми так сто разів робили", — сказав командир українського підрозділу росіянину.

Увага! У відео є ненормативна лексика

Окупант повірив і дуже злякався. Він зробив усе, як хотіли наші воїни — пішов на свої позиції та виманив звідти ще кількох росіян нібито для евакуації пораненого. Українські бійці взяли участь у виставі — за легендою, вони були російськими розвідниками, які переодяглися у форму ЗСУ.

"Зрозумів уже, куди потрапив?" — спитали бійці 225-го батальйону 127-ї бригади тероборони одного з росіян, який опинився в їхніх руках і розпитали про позиції росіян, які були поруч.

Як повідомляв "Телеграф", президент росії володимир путін заявив про нові вигадані перемоги своєї армії. За його словами, ЗСУ зазнають "серйозних втрат" і на фронті зараз спостерігається затишшя. Однак ватажок найманців ПВК "Вагнер" євгеній пригожин не погоджується зі своїм президентом — він поскаржився на успіхи ЗСУ на фронті і знову розповів про нестачу боєприпасів та навіть звичайних гранат.