План росіян не спрацював: військовий аналітик про ситуацію у Бахмуті

Ворог намагався заманити ЗСУ в пастку, тепер же сам знаходиться в такому становищі

Після того, як наступ ЗСУ просунувся на всіх напрямках, стало зрозумілим, що план окупантів створити пастку для ЗСУ у Бахмуті, захопити місто та вийти на кордон Донецької області не спрацював.

Такою думкою з 24 Каналом поділився керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Такими діями, певен експерт, ворог планував поступово знищувати українські війська, щоб ми не думали про контрнаступ.

Зараз же ситуація докорінно перевернулась.

"Ситуація кардинально змінилась та перевернулась. У цьому випадку росія хотіла викопати яму для нас, але вони самі туди потрапляють. Зараз ситуація протилежна, тільки вже на нашу користь. Тепер ми робимо для ворога те, що він хотів зробити для нас", – зауважив він.

Мусієнко наголосив, що ЗСУ майже не залучають резерви, які підготовлені для контрнаступу. Україна обороняється та атакує наявними силами. Цілі українських захисників на Бахмутському напрямку – завоювання флангів, встановлення контролю за флангами довкола Бахмута.

"Як наслідок, встановлення вогневого контролю за допомогою артилерійського та мінометного вогнів за Бахмутом. Надалі це перерізання ліній забезпечення та логістики з окупованих територій до Бахмута. У такий спосіб звільнити цю територію", – пояснив військовий оглядач.

Також керівник Центру військово-правових досліджень підкреслив, що наразі перед ЗСУ стоїть ще одне завдання: знищити всі резерви, які росія підтягує на Бахмутський напрямок.

"Це відбувається у контексті контрнаступальних дій ЗСУ на інших напрямках. Ворог змушений розтягувати свою лінію фронту, лінію оборони, що створює певні перспективи для нас. Попри те, що росіяни перекидають підкріплення, вони не відвоювали жодних позицій українських військ під Бахмутом", – наголосив Мусієнко.

Він додав, що на одному з флангів українські захисники просунулись на 3 кілометри, на іншому – на понад кілометр.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські війська просунулися на флангах Бахмута на 200-500 метрів. Окрім цього, є просування в Запорізькій області, що підтверджують й іноземні спостерігачі.