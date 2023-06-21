путін заявив про нові "успіхи" окупантів в Україні: у ватажка "вагнерівців" істерика

За словами егвенія пригожина, путін та інше командування далекі від реальної картини на фронті

На зустрічі з випускниками військових вишів владимир путін заявив не лише про намір розвивати ядерну тріаду, а й про нові фантастичні перемоги армії. За його словами, ЗСУ зазнають "серйозних втрат" і на фронті зараз спостерігається затишшя.

У Telegram-каналі Кремля опублікували уривок спілкування путіна з журналістами, на якому той заявив, що "мужики (російські солдати — ред.) набили 245 танків і 678 бронемашин" різного типу. Втрати живої сили ЗСУ диктатор не став озвучувати, лише зазначивши, що вони "дуже значні".

До речі, це не перші заяви путіна про фантастичні успіхи окупантів на фронті. Минулого тижня він заявляв, що за даними на 4 червня Україна нібито "втратила понад 160 танків та понад 360 бронемашин". Шляхом нехитрих обчислень можна вирахувати, що окупанти за два тижні знищили на фронті 85 танків та 318 бронемашин.

Однак у мережі над такими заявами путіна сміються і вважають, що в армії окупантів навпаки все погано, якщо брехати змусили самого президента. Також користувачі соцмереж звернули увагу на числа, які озвучив путін. Вони складаються із цифр, які просто йдуть поспіль.

Проте ватажок найманців ПВК "Вагнер" євгеній пригожин не погоджується зі своїм президентом. У своєму Telegram-каналі він поскаржився на успіхи ЗСУ на фронті і знову розповів про брак боєприпасів і навіть звичайних гранат.

"П’ятихатки — під ЗСУ, північна частина Роботине — під ЗСУ, Урожайне — під ЗСУ. Над Токмаком — ЗСУ, озброєння немає, боєприпасів немає, солдатам потрібні навіть гранати, вони пишуть листи командуванню. Інформація затикається, ЗСУ йде до Молочного Лимана, якщо вийде – поверне собі більшість територій, захоплених рф ", — заявив євген пригожин.

Також ватажок ПВК "Вагнер" заявив, що Сили оборони України почали форсувати Дніпро, а деякі ДРГ дійшли Голої Пристані. Незабаром очікується, що на лівий берег Дніпра зайдуть ЗСУ. Командування росії не знає реальної ситуації на фронті. Подробиці невдач ховаються від воєнкорів, "іде пряма зрада росії", заявив пригожин.

Також він зазначив, що у особового складу ПВК "Вагнер" та інших підрозділів окупантів нестача сил на 50–60%. Замість того, щоб надавати допомогу, керівництво так званої "сво" займається "підтасовуванням фактів", щоб доповідати до Кремля лише позитивні новини.

"Вони обманюють путіна та російський народ. На вчорашній колегії Міноборони обговорювалася виставка, яку влаштовує рідний шойгу та парад. Загалом, усе йде за планом", – констатував пригожин.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ просуваються вперед на півдні, про що розповів командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський. За його словами, успіхи помітні.