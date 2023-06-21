Просування помітно: у ЗСУ розповіли про успіхи на півдні (відео)

Окупанти зазнали значних втрат за добу

ЗСУ продовжують методично знищувати техніку та особовий склад росіян на півдні України, а їхнє просування вже помітне.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, за минулу добу артилерійські підрозділи українських захисників виконали понад 1100 вогневих завдань та знищили майже три роти окупантів.

Крім того, за словами Тарнавського, за цей же період було знищено або пошкоджено 68 одиниць бойової техніки, серед яких:

6 танків;

13 БМП, 2 бойові броньовані машини та одна МТЛБ;

4 розвідувальні безпілотники;

2 ЗРК "Стріла";

17 артилерійських систем різних моделей та одна РСЗВ "Град";

РЛС "Зоопарк".

Крім того, було уражено 3 місця зберігання боєприпасів.

"Ми вибиваємо їхню техніку і живу силу. Все буде Україна", — додав генерал.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський раніше розповів, чому контрнаступ рухається "повільніше, ніж хотілося б деяким". За його словами, те, що відбувається на фронті, не є голлівудським фільмом, а тому результатів тут і зараз чекати не варто.