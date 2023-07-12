Небо вкрилось хмарами: чи дощитиме в Україні найближчими днями

Мінімальна денна температура може впасти до 20 градусів тепла

Синоптики прогнозували, що у більшості міст України іноді будуть йти дощі та грози. Однак у середині тижня негода потрохи покидатиме країну і залишатиме після себе лише хмарність.

Як повідомляє Sinoptik, жителям трьох регіонів варто готуватися до опадів.

Погода у Львові на 12-13 липня

На Львівщині найближчими днями очікується мінлива хмарна погода, місцями з дощами. У середу з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. А у четвер синоптики прогнозують у денний час сильний дощ з грозою. Опади триматимуться до пізнього вечора. Температура повітря вдень сягатиме +23… 27 градусів, а вночі опуститься до +11…17 °C. 12 липня дутиме легкий вітер, 3 м/с, а 6 липня зменшиться до тихих 1 м/с.

Погода у Львові на 12-13 липня

Погода у Києві на 12-13 липня

Протягом двох днів у столичному регіоні передбачається лише мінлива хмарна погода. Без опадів. Вдень повітря прогріється до 23…29 градусів тепла, а вночі охолоне до +14…17 °C. У середу-четвер прогнозується легкий вітер — 1 м/с.

Погода у Києві на 12-13 липня

Погода у Харкові на 12-13 липня

Слобожанщину також оминув дощ. Найближчими днями у регіоні встановиться хмарна погода з проясненнями. Удень температура у місті підніметься до 20…25 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів танцюватимуть у межах +13…15 °C. У середу дме слабкий вітер, 5 м/с. У четвер збільшиться до помірного вітру — 6 м/с.

Погода у Харкові на 12-13 липня

Погода у Донецьку на 12-13 липня

В цьому регіоні ще трохи задощить, зокрема у середу вдень. Опади мають закінчитись ще до настання вечора. Наступного дня збережеться лише похмура погода. Температура повітря вдень підніметься до +23…25 °C. Уночі позначки термометрів покажуть 13…14 градусів тепла. Вітер 12-13 липня очікується легкий, 3 м/с.

Погода у Донецьку на 12-13 липня

Погода у Дніпрі на 12-13 липня

Протягом середи та четверга на Дніпропетровщині сонце та хмари постійно змінюватимуть одне одного. Без дощу. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +24…28 °C, а вночі знижуватимуться до 15…16 градусів тепла. Помірний вітер дутиме у 12-13 липня, максимальна швидкість якого сягає 6 м/с.

Погода у Дніпрі на 12-13 липня

Погода в Одесі на 12-13 липня

Одещина вже "пережила" дощ з грозою, тож жителі регіону також готуються переважно до мінливої хмарної погоди. Протягом середи та четверга в денний час сонце добряче порадує одеситів. Повітря вдень прогріється до +27…29 градусів, а вночі стовпчики термометрів сягнуть +17…21 °C. Очікується свіжий вітер, його швидкість сягатиме 8 м/с.

Погода в Одесі на 12-13 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці липня українці очікують на більш свіжу погоду.