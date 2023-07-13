Дощі курсують Україною: яким регіонам не пощастило з сонячною погодою

В одному із регіонів варто чекати нічних дощів, не виключені грози

За словами синоптиків, дощі не збираються покидати Україну, тож найближчими днями у більшості міст країни зафіксується переважно мокра і похмура погода.

Як повідомляє Sinoptik, у деяких регіонах передбачаються досить свіжі шквали вітру.

Погода у Львові на 13-14 липня

На Львівщині синоптики прогнозують протягом двох днів грозові дощі, однак іноді сонце визиратиме з-за хмар і тішитиме жителів регіону. Вдень повітря прогріється до +23…25 градусів, а вночі охолоне до +15…16 °C. Протягом двох днів дутиме легкий вітер — 3 м/с.

Погода у Львові на 13-14 липня

Погода у Києві на 13-14 липня

Жителі столиці у четвер очікують на хмарну погоду, а п'ятницю — дощі з грозами. Температура повітря вдень сягатиме +23…29 градусів, а вночі опуститься до +17 °C. Легкий вітер очікується 13 липня, його максимальна швидкість сягне 2 м/с, а 14 липня збільшиться до 3 м/с.

Погода у Києві на 13-14 липня

Погода у Харкові на 13-14 липня

Слобожанщина також готується до опадів наприкінці тижня. Після ясного ранку варто чекати захмарення, бо ж на вечір прогнозують дощі із грозами. Удень температура підніметься лише до +26…27 градусів. У нічний час позначки термометрів опустяться до +14…19 °C. 13-14 липня прогнозується помірний вітер, 7 м/с.

Погода у Харкові на 13-14 липня

Погода у Донецьку на 13-14 липня

В кінці робочого тижня опади не турбуватимуть цей регіон. Ясна погода протягом двох дні тішитиме донеччан, лише інколи можлива невелика хмарність. Температура повітря вдень підніметься до +26…31 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +11…18 градусів. Вітер у четвер-п'ятницю дутиме слабкий, 5 м/с.

Погода у Донецьку на 13-14 липня

Погода у Дніпрі на 13-14 липня

Дніпряни очікують на хмарну погоду, місцями з дощем. При цьому в четвер небо буде переважно ясним, а от уже з п'ятниці задощить. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначки +28…29 °C, а вночі падатимуть до 13…20 градусів тепла. Вітер наприкінці тижня передбачається свіжим, його максимальна швидкість сягатиме 8 м/с.

Погода у Дніпрі на 13-14 липня

Погода в Одесі на 13-14 липня

Півдню України обіцяють переважно сонячну погоду, однак подекуди хмари набігатимуть на небо, можливий дощ. У четвер опади очікуються зранку, однак уже до обіду мають завершитися. Повітря вдень прогріється до 28…30 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +21…22 °C. Протягом двох днів очікується помірний вітер, 7 м/с.

Погода в Одесі на 13-14 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про рідкісне природне явище, яке спостерігали на Київщині та Дніпропетровщині.