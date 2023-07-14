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Відпочинок на природі може бути зіпсованим: якої погоди чекати на вихідних

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Хоча синоптики обіцяють сонячну погоду, але вдень буде вітряно Новина оновлена 14 липня 2023, 10:12
Хоча синоптики обіцяють сонячну погоду, але вдень буде вітряно. Фото Pixabay

Лише одному регіону країни в вихідні варто готуватися до опадів

Якщо протягом цього тижня міста України тероризували дощі з грозами, то на вихідних природа зглянеться над жителями регіонів і дасть змогу насолодитися сонячними днями.

Як повідомляє Мeteofor, єдине, що може турбувати українців — це пориви досить міцного вітру. Тож слід обережно проходити повз сухі дерева та лінії електропередач.

Погода у Львові на 15-16 липня

На Галичині синоптики прогнозують у суботу похмуру погоду, а у неділю — сонячну. Опадів не очікується. Вдень стовпчики термометрів сягнуть до +25…28 °C, а вночі повітря охолоне до +14…17 градусів. 15-16 липня вітер прогнозується помірним — 6-7 м/с.

Погода у Львові на 15-16 липня
Погода у Львові на 15-16 липня

Погода у Києві на 15-16 липня

Кияни також зможуть насолоджуватись безхмарною і сонячною погодою на вихідних. В денний час температура у столиці підніметься до 22…24 градусів тепла. Вночі позначки термометрів опустяться до +16 °C. У суботу прогнозується свіжий вітер, його швидкість сягатиме 8 м/с, а наступного дня зменшиться до слабких 4 м/с.

Погода у Києві на 15-16 липня
Погода у Києві на 15-16 липня

Погода у Харкові на 15-16 липня

Це єдине місто, де жителям варто готуватися до дощу. Опади мають початися у ніч на суботу, однак уже до ранку закінчаться. В неділю очікується сонячна погода.Температура повітря вдень сягатиме 24…25 градусів тепла, а вночі опуститься до +16…18 °C. 15 липня прогнозується сильний вітер, його швидкість сягатиме 12 м/с. 16 липня він послабшає до свіжих 9 м/с.

Погода у Харкові на 15-16 липня
Погода у Харкові на 15-16 липня

Погода у Донецьку на 15-16 липня

Протягом вихідних донеччани також насолоджуватимуться ясною погодою. Температура повітря вдень підніметься до 25…26 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +16…18 градусів. У суботу передбачається сильний вітер, його максимальна швидкість сягатиме 14 м/с. У неділю вітер слабшатиме до сильних 12 м/с.

Погода у Донецьку на 15-16 липня
Погода у Донецьку на 15-16 липня

Погода у Дніпрі на 15-16 липня

Дніпро на вихідних буде купатися у сонячних променях. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +27 °C, а вночі – знизяться до 17…19 градусів тепла. Вітер у суботу очікується міцний, максимальна швидкість сягатиме 13 м/с. У неділю вітер зменшиться до сильних 10 м/с.

Погода у Дніпрі на 15-16 липня
Погода у Дніпрі на 15-16 липня

Погода в Одесі на 15-16 липня

На півдні України погода — стабільно сонячна. Лише у неділю вдень небо заповнять хмари, але ввечері вітер розжене їх. Повітря у денний час прогріється до 28…29 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +19…20 °C. 15-16 липня дутиме помірний вітер — 6 м/с.

Погода в Одесі на 15-16 липня
Погода в Одесі на 15-16 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці липня українці очікують на більш свіжу погоду.

Теги:
#Погода в Україні #Прогноз погоди #Липень