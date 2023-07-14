PIN-UP Ukraine перерахувала 1 млн гривень на благодійну ініціативу фестивалю Atlas

Усі кошти спрямують Благодійному фонду "Твоя опора"

Ліцензійний представник українського онлайн-гемблінгу, компанія PIN-UP Ukraine, долучилася до благодійної ініціативи фестивалю Atlas, який збирає кошти на допомогу Київській міській лікарні.

В рамках благодійної акції від фестивалю Atlas організатори підготували ряд подій, аби зібрати кошти на медичне обладнання для нейрохірургічної операціи‌ної однієї з київських лікарень.

Аби підтримати збір люди можуть купити благодійний квиток на фестиваль після перемоги, який відповідає одноденному квитку (100% від продажів та сервісний збір йдуть на благодійність), подивитись фільм "Найкращі вихідні" у кінотеатрах Multiplex, а також зануритись у фестивальну атмосферу на офлайн-події, яка відбудеться 15 липня у ТРЦ Gulliver: відвідувачі зможуть безоплатно потрапити на фан-зону, де виступатимуть українські артисти та переглянути фільм на великому екрані просто неба.

Усі кошти, зібрані в рамках фестивалю, будуть спрямовані Благодійному фонду "Твоя опора", який надає допомогу дітям із вродженими вадами серця, медзакладам, дитячим будинкам, інтернатам та постраждалим від війни в Україні.

Від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України PIN-UP Ukraine регулярно допомагає українцям, постраждалим від воєнних дій. За цей період компанія спрямувала на гуманітарні та благодійні проєкти 121,7 млн гривень.

PIN-UP Ukraine – українське онлайн-казино, яке одне з перших в Україні отримало ліцензію на діяльність. Компанія сприяє розвитку ринку легального гемблінгу, підтримує економіку України та активно інвестує у благодійні проєкти на користь українців.