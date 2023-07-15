Немає бізнесів в росії чи з росіянами, - адвокат Слюсарєва спростувала звинувачення 

Реагуючи на сюжет програми bigus.info про Вадима Слюсарєва, його адвокат Олена Бардіна спростувала наявність у підприємця бізнес-зв’язків з росією чи тимчасово окупованим Кримом. Про це йдеться у коментарі Бардіної.

За її словами автори сюжету bigus.info вдалася до маніпуляцій та зумисного викривлення інформації через висвітлення не реальних фактів подій, а більше власних емоцій та суджень".

Бардіна вважає, що її відповіді назапит журналістів були використані в сюжеті "лише як незначне доповнення"до хибних висновків авторів програми про Вадима Слюсарєва.

"Я хочу ще раз спростувати інформацію про нібито якісь бізнес-зв’язки Вадима Слюсарєва з росією чи тимчасово окупованим Кримом. Жодного бізнесу ані він, ані його партнери там не ведуть. З жодним з Азарових Слюсарєв особисто не знайомий і ніколи не був. Активи харківського заводу "Рапід", придбані Слюсарєвим, не належали Мураєву, і були продані їх реальними власниками з метою фактично порятунку від військових дій. Саме тому, частина виробничих потужностей заводу перебуває зараз на відповідальному зберіганні в Угорщині, а частина — у західних областях України. Пояснювати чому так сталося більш детально, наразі, на жаль, я не маю повноважень через дію обмежень воєнного стану та ризики розголошення інформації, яка може негативно вплинути на питання обороноздатності нашої країни.

Стосовно Франції. Пані Юрченко (журналістка bigus.info, – Ред). було повідомлено, що нерухомість ніхто там не купував. Частка акцій в компанії і нерухомість — це юридично різні речі. Компанія ж сама попередньо належала резидентам Швейцарії. Інша частка акцій у компанії належить людині, яка, підкреслюю, не веде готельного бізнесу в Криму", – заявила Бардіна.

Вона додала, що в американській компанії Bonita, яка теж звучала в сюжеті, "Слюсарєв не є учасником".

Адвокатка пов’язує поширення негативу про Вадима Слюсарєва з тим, що його називають людиною мало не з найближчого оточення президента Володимира Зеленського.

"Це маніпуляція, яка, як наслідок, дозволяє її авторам певною мірою нівелювати імідж команди Президента, знецінювати досягнення. І все це відбувається на підставі псевдофактів та штучного нав’язування міфу про "російський слід".

Загалом, таке штучне притягування "російського сліду" до персони Слюсарєва, викликає багато запитань.З причинами цього явища (..) ми будемо розбиратися. Зокрема, звертатимемося за допомогою і до відповідних правоохоронних органів", – додала Бардіна.