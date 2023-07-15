Нет бизнесов в россии или с россиянами, — адвокат Слюсарева опровергла обвинение

Реагируя на сюжет программы bigus.info о Вадиме Слюсареве, его адвокат Елена Бардина опровергла наличие у предпринимателя бизнес-связей с россией или временно оккупированным Крымом. Об этом говорится в комментарии Бардиной.

По ее словам авторы сюжета bigus.info прибегли к манипуляциям и умышленному искривлению информации из-за освещения не реальных фактов событий, а больше собственных эмоций и суждений".

Бардина считает, что ее ответы на запрос журналистов были использованы в сюжете "лишь как незначительное дополнение" к ложным выводам авторов программы о Вадиме Слюсареве.

"Я хочу еще раз опровергнуть информацию о якобы каких-то бизнес-связях Вадима Слюсарева с россией или временно оккупированным Крымом. Никакого бизнеса ни он, ни его партнеры там не ведут. Ни с одним из Азаровых Слюсарев лично не знаком и никогда не был. Активы харьковского завода "Рапид", приобретенные Слюсаревым, не принадлежали Мураеву, и были проданы их реальными владельцами с целью фактически спасения от военных действий, поэтому часть производственных мощностей завода находится сейчас на ответственном хранении в Венгрии, а часть — в западных областях Украины. Объяснять почему так произошло более подробно, пока, к сожалению, у меня нет полномочий из-за действия ограничений военного положения и риска разглашения информации, которая может негативно повлиять на вопросы обороноспособности нашей страны.

Что касается Франции. Пани Юрченко (журналистка bigus.info – Ред). было сообщено, что недвижимость там никто не покупал. Доля акций в компании и недвижимость – это юридически разные вещи. Компания же сама предварительно принадлежала резидентам Швейцарии. Другая часть акций в компании принадлежит человеку, который, подчеркиваю, не ведет гостиничного бизнеса в Крыму", – заявила Бардина.

Она добавила, что в американской компании Bonita, тоже звучавшей в сюжете, "Слесарев не является участником".

Адвокат связывает распространение негатива о Вадиме Слюсареве с тем, что его называют человеком чуть ли не из ближайшего окружения президента Владимира Зеленского.

"Это манипуляция, которая, как следствие, позволяет ее авторам в определенной степени нивелировать имидж команды Президента, обесценивать достижения. И все это происходит на основании псевдофактов и искусственного навязывания мифа о "русском следе"".

В общем, такое искусственное притягивание "русского следа" к персоне Слюсарева, вызывает множество вопросов. С причинами этого явления (..) мы будем разбираться. В частности, будем обращаться за помощью и в соответствующие правоохранительные органы", – добавила Бардина.