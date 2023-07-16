Григорій Козловський привітав ФК "Рух" з 20-річчям: "Ця історія має гарне продовження"

Президент "Руху" звернувся до всіх, хто причетний до існування клубу

Григорій Козловський, президент ФК "Рух", привітав свій футбольний клуб із 20-річчям.

За словами бізнесмена та мецената, для футбольного клубу 20 років – не такий великий термін.

"Нам справді є що згадати і є чим похвалитися. Шлях, який ми пройшли разом, важкий і тернистий, але водночас унікальний. Рекорди на аматорському рівні, вихід в УПЛ, дебют наших юніорів у єврокубках, перемога у чемпіонаті України… Все це наша історія, наш сон, що втілився в реальність", — сказав він.

Також Григорій Козоловський подякував усім, хто допоміг у становленні клубу.

"А саме, батькові Мирона Маркевича, який посадив це футбольне зерно у хороший ґрунт, Мирону Богдановичу, який поливав це зерно, тодішньому голові Львівської асоціації футболу Ярославу Грисю, який знайшов потрібні слова до двох непростих водоліїв, народжених в один день, та поєднав спільною метою. Окрема подяка гравцям, які захищали кольори нашого клубу та здобували перемоги на усіх рівнях, та зокрема вболівальникам, які весь цей час були з нами, за їхню віру, за те, що розділяли з нами незабутні миті та підтримували у важкі часи", — додав він.

Меценат упевнений, що "Рух" має велике майбутнє. Академію клубу Григорій Козловський назвав справжньою гордістю клубу

"20 років – це тільки початок. І я впевнений, що ця історія матиме хороше продовження. Таку впевненість мені дають вихованці нашого клубу, яких я кожен день бачу у нашій Академії. Дивлячись на наших талановитих діток, безмежно радію, що справа, яка у 2003 році була мрією однієї людини, тепер переросла у мрію тисяч дітей. Дякую Богу, що дає мені змогу подарувати цим хлопцям можливість реалізувати їхні футбольні мрії. Вірю у нашу молодь і знаю, що вони здатні на великі досягнення. Вірю, що у майбутньому вони будуть прославляти не лише наш клуб, а й всю нашу прекрасну країну", — сказав Козловський.