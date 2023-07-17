Сонячно, але трохи вітряно: де в Україні на початку тижня буде прохолодно

Хоча вдень буде досить вітряно, але температура повітря сягатиме +32 градусів

Хоча синоптики прогнозували вітряну погоду, але з початком нового тижня природа змінила свій настрій на "сонячний".

Як повідомляє Meteofor, деякі міста готуються до дощів, місцями з грозами.

Погода у Львові на 17-18 липня

На Львівщині синоптики прогнозують переважно сонячну погоду, однак на початку тижня пройдуть дощі. Рясні опади у понеділок слід чекати вдень, а грозові — у вівторок вночі. Температура повітря вдень сягатиме +25…32 градуси, а вночі опускатиметься до відміток +19…18 С°. У понеділок прогнозується свіжий вітер, його швидкість сягатиме 9 м/с, а наступного дня зменшиться до помірних 6 м/с.

Погода у Львові на 17-18 липня

Погода у Києві на 17-18 липня

У столиці України сонячна погода поступово зміниться на хмарну і дощову. Опадів у вівторок варто чекати лише вранці. Вдень повітря прогріється до +27…31 градусів. Вночі охолоне до +19…22 С°. 17-18 липня вітер прогнозується помірним — 6-7 м/с.

Погода у Києві на 17-18 липня

Погода у Харкові на 17-18 липня

На Слобожанщині на початку тижня також задощить. У понеділок харків'яни насолоджуватимуться ясною погодою, але у вівторок вдень, ймовірно, почнуться грозові опади. Температура повітря вдень підніметься до +28…30 °C. Уночі позначки термометрів покажуть 16…18 градусів тепла. У понеділок передбачається помірний вітер, його максимальна швидкість сягатиме 6 м/с. У неділю вітер послабшає до свіжих 9 м/с.

Погода у Харкові на 17-18 липня

Погода у Донецьку на 17-18 липня

На Донбасі протягом понеділка та вівторка зафіксується сонячна погода. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +27…30 °C, а вночі – знизяться до 16…17 градусів тепла. Вітер 17 липня очікується сильний, максимальна швидкість сягатиме 10 м/с. Наступного дня вітер зменшиться до помірних 6 м/с.

Погода у Донецьку на 17-18 липня

Погода у Дніпрі на 17-18 липня

Дніпряни у понеділок готуються до переважно сонячної погоди. У вівторок лише ранок буде ясним, вдень небо заповнять хмари і ввечері ймовірний дощ. Повітря у денний час прогріється до 29…32 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +17…19 °C. 17-18 липня дутиме свіжий вітер — 8 м/с.

Погода у Дніпрі на 17-18 липня

Погода в Одесі на 17-18 липня

На півдні України на початку тижня буде сухо та сонячно. Вдень стовпчики термометрів сягнуть до +30…32 °C, а вночі повітря охолоне до +21 градусів. 17-18 липня вітер прогнозується свіжим — 6-7 м/с.

Погода в Одесі на 17-18 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди від Укргідрометцентру на найближчі п'ять днів. Синоптики не тішать українців сонячною погодою.