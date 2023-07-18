Сонце потішить, а дощик освіжить: яким регіонам України чекати прохолоди

Максимальна температура вдень може сягати 32 теплих градусів

За прогнозами синоптиків, скоро на значну територію України насунеться негода, однак найближчими днями жителі більшості міст готуються лише до несерйозних дощів.

Як повідомляє Мeteofor, хоча опади будуть несуттєвими, але вдень передбачається досить сильний вітер.

Погода у Львові на 18-19 липня

На Галичині у вівторок зночі розпочався дощ з грозою. Протягом дня вітер розгонить хмари на небі. 19 липня все навпаки — ранок обіцяє бути сонячним, а вже ввечері львів'яни чекають на несерйозні опади. Температура повітря вдень сягатиме +24…26 градуси, а вночі опускатиметься до відміток +12…18 С°. 18 липня прогнозується сильний вітер, його швидкість сягатиме 11 м/с, а наступного дня зменшиться до слабких 5 м/с.

Погода у Львові на 18-19 липня

Погода у Києві на 18-19 липня

У столиці України у вівторок прогнозується сильна хмарність та незначні ранкові опади. Середа обіцяє бути переважно ясною. Температура повітря вдень підніметься до +23…26 °C. Уночі позначки термометрів покажуть 16…21 градусів тепла. 18 липня передбачається сильний вітер, його максимальна швидкість сягатиме 11 м/с. 19 липня вітер послабшає до свіжих 9 м/с.

Погода у Києві на 18-19 липня

Погода у Харкові на 18-19 липня

Харків'яни чекають на ясну погоду, хоча подекуди з дощами. У вівторок-середу буде сонячно, але ввечері 19 липня, ймовірно, почнуться сильні опади. Вдень повітря прогріється до +24…30 градусів. Вночі охолоне до +16…17 С°. 18 липня липня вітер прогнозується свіжим — 9 м/с, а наступного дня збільшиться до 10 м/с.

Погода у Харкові на 18-19 липня

Погода у Донецьку на 18-19 липня

На сході країни синоптики прогнозують переважно сонячну погоду, однак у середині тижня теж пройдуть дощі. Опадів слід чекати вночі у середу. Вдень стовпчики термометрів сягнуть до +25…30 °C, а вночі повітря охолоне до +18…20 градусів. 18 липня вітер прогнозується помірним — 7 м/с, у 19 липня збільшиться до свіжих 10 м/с.

Погода у Донецьку на 18-19 липня

Погода у Дніпрі на 18-19 липня

Дніпро також не обійшли дощі. Якщо ранок вівторка ще був сонячним, то вдень на небо набіжать хмари, що принесуть із собою дощ. В середу буде сонячна погода. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +25…31 °C, а вночі – знизяться до 18…19 градусів тепла. Вітер 18 липня очікується свіжий, максимальна швидкість сягатиме 8 м/с. Наступного дня вітер збільшиться до свіжих 10 м/с.

Погода у Дніпрі на 18-19 липня

Погода в Одесі на 18-19 липня

Одесити у вівторок-середу готуються до переважно сонячної погоди. Однак вдень можливі короткочасні дощі. Повітря у денний час прогріється до 27…32 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +21 °C. 18 липня дутиме свіжий вітер — 9 м/с, який наступного дня зменшиться до помірних 7 м/с.

Погода в Одесі на 18-19 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на заході України частина міст опинилась без світла через дощову негоду.