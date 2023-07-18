Юрій Ігнат розповів, коли і як ППО закриє від агресора небо над Сумщиною

У ЗСУ розповіли про навчання українських пілотів і реальну загрозу від налагодження виробництва безпілотників "Ланцет" в рф

Низка прикордонних з рф регіонів України потерпає від ракетно-бомбових ударів агресора. В їхньому числі — Білопілля та інші населені пункти Сумської області.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відповів на запитання "Телеграфу" про шляхи захисту Сумщини й інших прикордонних територій.

— В Сумську область [російські літальні апарати] дійсно залітають. І б'ють керованими авіабомбами, ви це знаєте. Добре, що ці КАБи не залітають далеко, але все одно турбують прикордонні території. Крім того, Сумщина потерпає від ударних безпілотників, і це дійсно серйозна проблема: Атакують вони вночі, мобільні вогневі групи намагаються їх збивати, але вночі це робити складно. Залишається розраховувати лише на зенітно-ракетні комплекси, які більш-менш справляються з цією задачею в умовах поганої видимості, якщо БПЛА входять в зону їхнього ураження, — окреслив ситуацію в регіоні Юрій Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, всі розуміють, що посилюватись потрібно, і ПС роблять все, що можливо:

— Люди часто ставлять запитання, чи можна по кордону поставити ППО і закрити цю проблему. Очевидно, що не можна. Якби могли, ми б вже давно це зробили. Тому ми перейшли до питання [винищувачів] F-16. Якщо буде цей літак в достатній кількості — кілька перших ескадрилей, — це дасть змогу суттєво збільшити відсоток збиття повітряних цілей, які здійснюють терористичні атаки по території нашої країни. Він зможе досить серйозно впливати на діяльність російської авіації, яка крутиться навколо наших кордонів. Тож чекаємо з нетерпінням на F-16, а поки що багато країн допомагає нам засобами ППО.

Юрій Ігнат зазначив, що досягнення домовленості у Вільнюсі про передачу нам літаків, — важливий крок, бо до саміту НАТО все стояло на паузі, і всі чекали, коли наші пілоти виїдуть на навчання.

Речник Повітряних сил спростував поширену в ЗМІ інформацію, що українські пілоти вже виїхали перенавчатись літати на F-16. За його словами, група українських льотчиків вирушить на навчання наприкінці літа.

Водночас молоді українські пілоти проходять підготовку в різних країнах Заходу — спочатку наземну, потім — з переходом на тренувальні польоти на легкомоторних реактивних літаках, можливо далі — на винищувачах.

— У різних країнах – тому що потужностей для такого швидкого навчання великої кількості людей в одній країні нема. Маємо розуміти, що авіаційна коаліція недаремно створена, — підсумував Юрій Ігнат.

Але не F-16 єдиним, акцентував речник Повітряних сил.

— У росії є "Кинджали", а їх F-16 не зіб'єш. Нам потрібні Patriot і подібні системи ППО, виробництво яких теж нарощується, — каже він.

Юрій Ігнат закликав не критикувати Захід щодо недостатності допомоги:

— Всі країни допомагають нам, як можуть. Зараз і країни ЄС, і Сполучені Штати нарощують виробництво і боєприпасів, і зенітних ракетних комплексів, і ракет до них. І виробництво Patriot теж.

Він торкнувся теми російської пропаганди про потужне виробництво у країні-агресорі дронів-камікадзе "Ланцет".

— "Ланцети" росія використовувала протягом всієї війни і по бронетехніці, і по засобах ППО, так само, як і "Шахеди". Яка різниця, де вони їх скручують — в Ірані чи росії. Єдине досягнення — Іран зможе офіційно умити руки і сказати: "Ми більше не поставляємо дрони росії, ми білі і пухнасті, пом'якшіть нам санкції", — пояснив Юрій Ігнат.

За його словами, якщо не буде змін у геополітиці, росія продовжуватиме співпрацю з цією країною.

— Очікувати чогось нового не варто, — заспокоїв Юрій Ігнат і додав. — У нас теж розвивається галузь авіації, ми знаємо, що крім звичайних "мавіків" на фронті теж є інші наші безпілотники, і цей напрям ми будемо нарощувати, від цього є потужний ефект.