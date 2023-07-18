ЗСУ кошмарять ворога українськими дронами TORO: чим вони цікаві (фото, відео)

За допомогою ударних коптерів було знищено велику кількість ворожої техніки та живої сили

Разом із переданою технікою від союзників ЗСУ на фронті допомагають боротися з окупантами українські ударні дрони TORO. За допомогою них військові наганяють паніку на російських загарбників, ліквідуючи їх разом із технікою.

Розробники у своєму Telegram-каналі Ukrainian FPV drone TORO розповіли, як українські бійці знищили техніку противника, застосовуючи ударний коптер та розкрили характеристики цієї "пташки".

На опублікованому відео показано, як броньована машина окупантів з військовими на борту пересувалася відкритою місцевістю, а над нею зависли безпілотники TORO, якими керували бійці 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс". БПЛА націлився на бронемашину ворога і вразив не лише техніку, а й кількох загарбників.

"Шикарний "страйк" у виконанні 10ки. Навіть не хочемо що-небудь додавати в їх монтаж! Штурм закінчився не розпочавшись", - йдеться в описі відео.

Характеристики дрона

вантажопідйомність — 1,1 кг та 1,6 кг з бойовою частиною;

дальність польоту — 15 км і 10 км;

радіус виявлення мети — 200 м;

швидкість розгортання – до 5 хв.

У кожного дрону є мінімум три варіанти збирання з різними комплектуючими. Проте технічні характеристики вони приблизно однакові.

За словами виробників, ці дрони оснащені високотехнічними камерами. Разом з тим, у них використано технологію crossfire, яка дозволяє отримати якісне тривимірне зображення. Також до дрону додали кругову антену для забезпечення якісного маневрування дронами.

Загалом за місяць виробник може випускати до 400 таких БПЛА за умови достатньої забезпеченості комплектуючими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові отримали безпілотний комплекс "Сич". Він здатний долати до 200 км, забезпечуючи якісну фотозйомку.