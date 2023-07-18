ВСУ кошмарят врага украинскими дронами TORO: чем они интересны (фото, видео)

С помощью ударных коптеров было уничтожено большое количество вражеской техники и живой силы

Вместе с переданной техникой от союзников ВСУ на фронте помогают бороться с оккупантами украинские ударные дроны TORO. С помощью них военные нагоняют панику на российских захватчиков, ликвидируя их вместе с техникой.

Разработчики в своем Telegram-канал Ukrainian FPV drone TORO рассказали, как украинские бойцы уничтожили технику противника, применяя ударный коптер и раскрыли характеристики этой "птички".

На опубликованном видео показано, как бронированная машина оккупантов с военными на борту передвигалась по открытой местности, а над ней зависли беспилотники TORO, которыми управляли бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". БПЛА нацелился на бронемашину врага и поразил не только технику, но и несколько захватчиков.

"Шикарный "страйк" в исполнении 10ки. Даже не хотим что-либо добавлять в их монтаж! Штурм закончился не начавшись", — говорится в описании видео.

Характеристики дрона

грузоподъемность — 1,1 кг и 1,6 кг с боевой частью;

дальность полета — 15 км и 10 км;

радиус обнаружения цели — 200 м;

скорость развертывания — до 5 мин.

У каждого дрона есть минимум три варианта сборки с разными комплектующими. Однако технические характеристики у них примерно одинаковые.

По словам производителей, эти дроны оснащены высокотехническими камерами. Вместе с тем, в них использована технология crossfire, которая позволяет получить качественное трехмерное изображение. Также к дрону добавили круговую антенну для обеспечения качественного маневрирования дронами.

В целом в месяц производитель может выпускать до 400 таких БПЛА при условии достаточной обеспеченности комплектующими.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные получили беспилотный комплекс "Сыч". Он способен преодолевать до 200 км, при этом обеспечивая качественную фотосъемку.