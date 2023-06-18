ВСУ получили беспилотники за 2 млн гривен: чем они интересны (фото)

Стоимость всего беспилотного комплекса составляет порядка 2 млн гривен

Украинские разведчики получили очередную технику от Фонда помощи армии "Повернись живым" — на сей раз военным передали мощный беспилотный комплекс "Сыч". Дроны предназначены для ведения съемки с высоты птичьего полета, а также способны вести разведку на приграничных территориях россии.

Эти "птички" уже выполняют боевые задачи на фронте в составе одного из подразделений технической разведки. Об этом пресс-служба благотворительного фонда "Повернись живим" сообщила в Facebook.

"Сыч" на самом деле является одним из лучших беспилотников в своей нише. Но самое главное его преимущество – возможность проводить стратегическую разведку "в глубину". "Сыч" может преодолевать расстояние до 200 километров, обеспечивая при этом качественную фотосъемку. Это означает, что этот беспилотник может осуществлять разведку в глубокий тыл оккупированных территорий, а иногда даже на территорию приграничных областей россии", — говорится в сообщении.

В БФ отмечают, что комплекс "Сыч" содержит два разделывательных беспилотника, катапульту и мобильный пункт управления. С помощью этого комплекса украинские военные существенно нарастят свои возможности по разведке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные получили сотни картонных беспилотных летательных аппаратов Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS). Они способны вести воздушную разведку, а также скидывать на врага различные сюрпризы в виде взрывных устройств.