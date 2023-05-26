ВСУ получили сотни картонных беспилотников: как они могут пригодиться на фронте (видео)

Стоимость одного беспилотника варьируется от 670 до 3530 долларов США

Среди различных видов вооружения, что получает Украина от партнеров, оказались также и картонные беспилотники Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS), которые поставила австралийская компания SYPAQ. Дроны способны пролетать до 120 км.

Об этом изданию Janes рассказал главный инженер предприятия Росс Осборн на 16-й Международной морской и аэрокосмической выставки LIMA 2023.

По его словам, эти легкие беспилотные летательные аппараты легко и быстро собираются на поле боя, а украинские защитники уже отлично справляются с их применением для решения боевых задач.

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Австралийская компания передала Украине сотни таких беспилотников. Однако точное количество не уточняется. Поставки Corvo начались в феврале-марте 2023 года.

Что известно о картонном беспилотнике Sypaq Corvo PPDS

Sypaq Corvo PPDS или "картонный дрон" — это одноразовый транспортный БПЛА, основным предназначением которого является доставка боеприпасов или медикаментов в труднодоступные места. Кроме того, картонный дрон способен вести воздушную разведку и сбрасывать по позиции врага взрывные устройства.

Носительная конструкция летательного аппарата сделана из вощеного картона, который является устойчивым к различным погодным условиям. Его поставляют в разобранном виде, а бойцы затем его собирают перед применением.

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Характеристики

Полезная нагрузка, кг: 3-5;

Дальность полета, км: 40-120;

Продолжительность полета, час: 1—3;

Стоимость одного дрона — 670-3530 долларов США;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в новом транше военной помощи от Соединенных Штатов Америки Украина получит партию ракет для ПТРК TOW.