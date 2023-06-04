Летят на 180 км: украинские разведчики получили интересные беспилотники (фото, видео)

Беспилотник может вести наблюдение на высоте до нескольких тысяч метров в любое время суток

Вместе с западным вооружением, которое передают союзники, военные получают также и технику украинского производства. Фонд помощи армии "Вернись живым" передал разведчикам комплекс БПЛА PD-2, произведенный украинской компанией.

Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, защитники получили комплекс, в которых входят два разведывательных беспилотника, наземная станция управления, мобильный пункт управления, оборудованный на базе нового полноприводного кастомизированного шасси, а также комплектующие и запасные части.

Что известно о БПЛА PD-2

PD-2 — это украинский многоцелевой БПЛА, предназначенный для осуществления воздушной разведки и боевого применения в качестве носителя бомбовой нагрузки с боевой частью весом до 3 кг. Также он может оснащаться модулями системы вертикального взлета и посадки

В состав комплекса наземная станция управления. Она может обеспечить одновременное управление двумя БПЛА. Самолеты комплекса оснащены оптической станцией с гиростабилизированной платформой, что была разработана и создана в Украине.

Подвес оснащен несколькими камерами и тепловизором. Это в свою очередь позволяет вести наблюдение на высоте до нескольких тысяч метров в любое время суток. Четкость и качество изображения дают встроенные датчики положения и специальное программное обеспечение.

Характеристики

Радиус управляемого полета — до 180 км;

Максимальная скорость — 140 км/ч

Дальность полета — 1000 км;

Продолжительность полета — 12 часов;

Быстроподъемность: 3 м/с;

Размах крыла: 5 м.

Беспилотник способен находиться в воздухе до 12 часов и отслеживать перемещение движущихся целей для того, чтобы собирать информацию для HIMARS и других дальнобойных систем.

Каждый БПЛА имеет станцию наблюдения с 30-кратным зумом для дневного канала и 5-кратным для тепловизионного. Таким образом он может проводить детальную разведку на расстоянии 5 км, а обзорную — еще дальше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина получит от США ракеты AIM-7 Sparrow класса "воздух-воздух", главная целью которых — это нанесение ударов по авиации врага.