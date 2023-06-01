Кошмар для авиации врага: Украина получит от США ракеты AIM-7 Sparrow, но есть проблема (видео)

Что известно о ракетах AIM-7 Sparrow

В новом пакете военной помощи США для Украины предусмотрена передача ракет AIM-7 Sparrow, которых раньше на вооружении ВСУ не было.

"Телеграф" разбирался в том, что это за ракеты и как они приблизят нашу победу.

AIM-7 Sparrow представляет собой ракету класса "воздух – воздух". Ее разработали еще в 1956 году и ее главная цель — наносить удары по авиации врага. При этом остается неясным, какую именно модификацию ракеты получит Украина от США.

Данный тип ракеты имеет среднюю дальность и полуактивную радиолокационную головку самонаведения.

Весит AIM-7 Sparrow 231,2 килограмма, а масса боевой части составляет 39 килограммов. Запускать ракету можно на расстоянии до 70 километров, а ее скорость достигает 1361,2 метра в секунду.

Стоимость одной единицы AIM-7 Sparrow — 125 тысяч долларов США. Ее могут запускать с истребителей F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon. Важно отметить, что отечественные самолеты не способны использовать эти ракеты.

Отметим, что AIM-7 Sparrow успешно применялись во Вьетнамской войне. Там они уничтожили минимум 55 вьетнамских самолетов. Во время Ливанской войны такими ракетами сбили десяток сирийских самолетов МиГ-21 и МиГ-23.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские самолеты, сделанные в СССР, могли переоборудовать под британские ракеты Storm Shadow.