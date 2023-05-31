США выделяют новый пакет помощи: какое важное оружие получит Украина (список)

Украина получит огромное количество боеприпасов к ПВО, артиллерии и стрелковому оружию

США выделили новый пакет военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов. Техника будет передана с запасов Министерства обороны страны, то есть прибудет в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, поддержка включает в себя дополнительные средства ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и десятки миллионов патронов к стрелковому оружию.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", — говорится в сообщении.

Согласно обнародованному перечню, в пакет войдут:

ракеты к ЗРК Patriot;

ракеты AIM-7 класса "воздух — воздух" и ракеты Zuni класса "воздух — земля";

ЗРК Avenger;

переносные средства ПВО Stinger;

дополнительные снаряды к HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские и 105-мм танковые снаряды;

боеприпасы к БПЛА;

противотанковые комплексы АТ-4;

30 миллионов патронов к стрелковому оружию.

Кроме того, будут переданы средства разминирования, инженерные заряды, приборы ночного видения, запчасти, генераторы и другое оборудование.

Как сообщалось ранее, 21 мая президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета помощи на 375 миллионов долларов.