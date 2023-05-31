США выделяют новый пакет помощи: какое важное оружие получит Украина (список)
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Украина получит огромное количество боеприпасов к ПВО, артиллерии и стрелковому оружию
США выделили новый пакет военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов. Техника будет передана с запасов Министерства обороны страны, то есть прибудет в ближайшее время.
Как сообщает пресс-служба Пентагона, поддержка включает в себя дополнительные средства ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и десятки миллионов патронов к стрелковому оружию.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", — говорится в сообщении.
Согласно обнародованному перечню, в пакет войдут:
- ракеты к ЗРК Patriot;
- ракеты AIM-7 класса "воздух — воздух" и ракеты Zuni класса "воздух — земля";
- ЗРК Avenger;
- переносные средства ПВО Stinger;
- дополнительные снаряды к HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские и 105-мм танковые снаряды;
- боеприпасы к БПЛА;
- противотанковые комплексы АТ-4;
- 30 миллионов патронов к стрелковому оружию.
Кроме того, будут переданы средства разминирования, инженерные заряды, приборы ночного видения, запчасти, генераторы и другое оборудование.
Как сообщалось ранее, 21 мая президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета помощи на 375 миллионов долларов.