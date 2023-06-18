ЗСУ отримали безпілотники за 2 млн гривень: чим вони цікаві (фото)

Вартість всього безпілотного комплексу складає близько 2 млн. гривень

Українські розвідники отримали чергову техніку від Фонду допомоги армії "Повернися живим" — цього разу військовим передали потужний безпілотний комплекс "Сич". Дрони призначені для зйомки з висоти пташиного польоту, а також здатні вести розвідку на прикордонних територіях росії.

Ці "пташки" вже виконують бойові завдання на фронті у складі одного з підрозділів технічної розвідки. Про це пресслужба благодійного фонду "Повернися живим" повідомила у Facebook.

"Сич" насправді є одним з кращих безпілотніків у своїй ніші. Але найголовніша його перевага — можливість проводити стратегічну розвідку "у глибину". "Сич" може долати відстань до 200 кілометрів, забезпечуючи при цьому якісну фотозйомку. Це означає, що цей безпілотник може здійснювати розвідку у глибокий тил окупованих територій, а подекуди навіть на територію прикордонних областей росії", – йдеться у повідомленні.

У БФ зазначають, що комплекс "Сич" містить два розвідувальних безпілотники, катапульту та мобільний пункт управління. За допомогою цього комплексу українські військові суттєво наростять свої можливості щодо розвідки.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові отримали сотні картонних безпілотних літальних апаратів Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS). Вони здатні вести повітряну розвідку, а також скидати на ворога різноманітні сюрпризи у вигляді вибухових пристроїв.