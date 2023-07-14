Многофункциональный "зверь": на оккупантов на фронте будет охотиться украинский робот (фото, видео)

Беспилотник способен выполнять большое количество задач

На ряду с техникой, которую передают партнеры, на поле боя ВСУ будет помогать многофункциональный наземный беспилотник "Скорпион-2", разработанный украинской компанией Temerland.

Об этом рассказал представитель команды-разработчика Николай Кобец в интервью 24 каналу.

Иллюстрация - BuildingTECH

По его словам, на данном этапе проходят тестирования робота и уже совсем скоро он отправится на помощь украинским военным. На фронте "Скорпион" станет полезным для защитников, поскольку он способен выполнять большое количество задач:

разведка боем;

прикрытие пехоты;

оборона и штурм;

огневое сопротивление;

решение логистических задач;

обнаружение и поражение целей противника;

перевозка дронов-камикадзе.

Скриншот видео

"Прототипа, который использовался бы в бою сейчас нет, потому что мы его тестируем сейчас на производстве. Потом мы предоставим его в войско для тестирования в боевых условиях. После этого будем запускать в серию", — сказал Кобец.

Характеристики робота "Скорпион-2"

масса — 750 кг;

ширина — 1,2 м;

длина — 2 м;

оборудование — 12,7 мм пулемет;

дальность стрельбы — до 2 км;

дальность управления — до 2 км;

управление — дистанционное.

Скриншот видео

"Скорпион-2" оснащен уникальной системой навигации. Она помогает ему возвращаться на исходную позицию даже в тех случаях, когда российские оккупанты применяют РЭБ, чтобы "заглушить" беспилотник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте бойцам помогает дрон украинского производства "Кажан". По мнению военных, он является лучшим для нанесения ударов по российским оккупантом.