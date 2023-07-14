Многофункциональный "зверь": на оккупантов на фронте будет охотиться украинский робот (фото, видео)
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Беспилотник способен выполнять большое количество задач
На ряду с техникой, которую передают партнеры, на поле боя ВСУ будет помогать многофункциональный наземный беспилотник "Скорпион-2", разработанный украинской компанией Temerland.
Об этом рассказал представитель команды-разработчика Николай Кобец в интервью 24 каналу.
По его словам, на данном этапе проходят тестирования робота и уже совсем скоро он отправится на помощь украинским военным. На фронте "Скорпион" станет полезным для защитников, поскольку он способен выполнять большое количество задач:
- разведка боем;
- прикрытие пехоты;
- оборона и штурм;
- огневое сопротивление;
- решение логистических задач;
- обнаружение и поражение целей противника;
- перевозка дронов-камикадзе.
"Прототипа, который использовался бы в бою сейчас нет, потому что мы его тестируем сейчас на производстве. Потом мы предоставим его в войско для тестирования в боевых условиях. После этого будем запускать в серию", — сказал Кобец.
Характеристики робота "Скорпион-2"
- масса — 750 кг;
- ширина — 1,2 м;
- длина — 2 м;
- оборудование — 12,7 мм пулемет;
- дальность стрельбы — до 2 км;
- дальность управления — до 2 км;
- управление — дистанционное.
"Скорпион-2" оснащен уникальной системой навигации. Она помогает ему возвращаться на исходную позицию даже в тех случаях, когда российские оккупанты применяют РЭБ, чтобы "заглушить" беспилотник.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте бойцам помогает дрон украинского производства "Кажан". По мнению военных, он является лучшим для нанесения ударов по российским оккупантом.