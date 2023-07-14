Укр

Многофункциональный "зверь": на оккупантов на фронте будет охотиться украинский робот (фото, видео)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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"Скорпион-2" скоро появится на фронте Новость обновлена 14 июля 2023, 09:28
"Скорпион-2" скоро появится на фронте. Фото Скриншот видео

Беспилотник способен выполнять большое количество задач

На ряду с техникой, которую передают партнеры, на поле боя ВСУ будет помогать многофункциональный наземный беспилотник "Скорпион-2", разработанный украинской компанией Temerland.

Об этом рассказал представитель команды-разработчика Николай Кобец в интервью 24 каналу.

Иллюстрация - BuildingTECH

По его словам, на данном этапе проходят тестирования робота и уже совсем скоро он отправится на помощь украинским военным. На фронте "Скорпион" станет полезным для защитников, поскольку он способен выполнять большое количество задач:

  • разведка боем;
  • прикрытие пехоты;
  • оборона и штурм;
  • огневое сопротивление;
  • решение логистических задач;
  • обнаружение и поражение целей противника;
  • перевозка дронов-камикадзе.
Скриншот видео

"Прототипа, который использовался бы в бою сейчас нет, потому что мы его тестируем сейчас на производстве. Потом мы предоставим его в войско для тестирования в боевых условиях. После этого будем запускать в серию", — сказал Кобец.

Характеристики робота "Скорпион-2"

  • масса — 750 кг;
  • ширина — 1,2 м;
  • длина — 2 м;
  • оборудование — 12,7 мм пулемет;
  • дальность стрельбы — до 2 км;
  • дальность управления — до 2 км;
  • управление — дистанционное.
Скриншот видео

"Скорпион-2" оснащен уникальной системой навигации. Она помогает ему возвращаться на исходную позицию даже в тех случаях, когда российские оккупанты применяют РЭБ, чтобы "заглушить" беспилотник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте бойцам помогает дрон украинского производства "Кажан". По мнению военных, он является лучшим для нанесения ударов по российским оккупантом.

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#Украина #Робот #Техника #Беспилотник #Скорпион-2