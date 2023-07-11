Оккупантам приготовиться: Украина получила дальнобойный сюрприз от Франции — СМИ

Ракеты поступают из существующих французских военных запасов

Первые ракеты дальнего радиуса действия SCALP, на поставки которых бурно отреагировали в россии и в очередной раз разразились угрозами, уже поступили в Украину.

Об этом информирует Reuters.

По словам французского дипломатического источника издания, Франция передаст Украине SCALP в количестве 50 штук. В то же время второй источник говорит о том, что некоторые из них уже были доставлены в страну.

"Ракеты будут поступать из существующих французских военных запасов. Их будет значительное количество", — пишут журналисты, ссылаясь на военный источник.

Стоит отметить, что SCALP — это те же известные ракеты Storm Shadow, только с другим названием. То есть, Storm Shadow — это британское название, а во Франции их именуют как SCALP-EG. В целом, они идентичны. Ракета имеет следующие характеристики:

Масса: 1300 кг;

Длина: 5,1 м;

Боеголовка: 450 кг, типа BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge);

Дальность: свыше 560 км на малой высоте;

Высота полёта: 30-40 м.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае текущего года Украина получила долгожданные ракеты Storm Shadow от Великобритании. С помощью них у ВСУ появилась возможность бить по позициям противника практически по всей территории временно оккупированного Крыма. А в июле в ВСУ открыто подтвердили, что ракета Storm Shadow была задействована в ударе по Чонгарскому мосту.