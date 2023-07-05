Удары по Чонгарскому мосту: в ВСУ приоткрыли тайну

Ракетный удар значительно усложнил логистику врага

Мощный удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонскую область и оккупированный Крым, был нанесен ракетой Storm Shadow. Для оккупантов важна эта переправа, поскольку через нее они перебрасывают технику и личный состав на юг Украины.

Об этом начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов рассказал в интервью "Укринформу"

По его словам, крылатые авиационные ракеты Storm Shadow, которые союзники поставили Украине, заслуживают отдельного внимания. Благодаря им украинские военные могут уничтожать критически важные объекты противника на расстоянии до 250 км.

"Свидетельством эффективности этих крылатых ракет является повреждение мостов через Сиваш вблизи Чонгара, что значительно усложнило снабжение противника боеприпасами и другими материально-техническими средствами", — рассказал Громов.

Он также отметил, что ракеты Storm Shadow дают возможность наносить удары по пунктам управления и местам хранения боеприпасов и оружия захватчиков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что удары по Чонгарскому мосту были нанесены в ночь на 22 июня 2023. Вскоре на место происшествия прибыл ставленник кремля на оккупированной Херсонщине владимир сальдо. Он заявил, что "паники нет", а удары были нанесены ВСУ ракетами Storm Shadow.