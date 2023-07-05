Удари по Чонгарському мосту: у ЗСУ привідкрили таємницю

Ракетний удар значно ускладнив логістику ворога

Потужний удар по Чонгарському мосту, що з’єднує Херсонську область та окупований Крим, був завданий ракетою Storm Shadow. Для окупантів є важливою ця переправа, оскільки через неї вони перекидають техніку та особовий склад на південь України.

Про це начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов розповів в інтерв’ю "Укрінформу"

За його словами, крилаті авіаційні ракети Storm Shadow, які союзники поставили Україні, заслуговують на окрему увагу. Завдяки їм українські військові можуть знищувати критично важливі об’єкти супротивника на відстані до 250 км.

"Свідченням ефективності цих крилатих ракет є пошкодження мостів через Сиваш поблизу Чонгара, що значно ускладнило постачання супротивника боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами", — розповів Громов.

Він також зазначив, що ракети Storm Shadow дають можливість завдавати ударів по пунктам управління та місцям зберігання боєприпасів та зброї загарбників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ударів по Чонгарському мосту було завдано в ніч на 22 червня 2023 року. Незабаром на місце події прибув ставленик кремля на окупованій Херсонщині володимир сальдо. Він заявив, що "паніки немає", а удари були завдані ЗСУ ракетами Storm Shadow.