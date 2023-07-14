Багатофункціональний "звір": на окупантів на фронті полюватиме український робот (фото, відео)

Безпілотник здатний виконувати велику кількість завдань

Поряд з технікою, яку передають партнери, на полі бою ЗСУ допомагатиме багатофункціональний наземний безпілотник "Скорпіон-2", розроблений українською компанією Temerland.

Про це розповів представник команди-розробника Микола Кобець в інтерв’ю 24 каналу.

Ілюстрація — BuildingTECH

За його словами, на цьому етапі проходять тестування робота і вже зовсім скоро він вирушить на допомогу українським військовим. На фронті "Скорпіон" стане корисним для захисників, оскільки він здатний виконувати велику кількість завдань:

розвідка боєм;

прикриття піхоти;

оборона та штурм;

вогневий опір;

вирішення логістичних завдань;

виявлення та поразка цілей противника;

перевезення дронів-камікадзе.

Скріншот відео

"Прототипу, який би використовувався в бою зараз немає, тому що ми його тестуємо зараз на виробництві. Потім ми надамо його у військо для тестування в бойових умовах. Після цього будемо запускати в серію", — сказав Кобець.

Характеристики робота "Скорпіон-2"

маса — 750 кг;

ширина — 1,2 м;

довжина — 2 м;

обладнання — 12,7 мм кулемет;

дальність стрілянини — до 2 км;

дальність управління — до 2 км;

управління — дистанційне.

Скріншот відео

"Скорпіон-2" оснащений унікальною системою навігації. Вона допомагає йому повертатися на вихідну позицію навіть у тих випадках, коли російські окупанти застосовують РЕБ, щоб "заглушити" безпілотник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті бійцям допомагає дрон українського виробництва "Каран". На думку військових, він є найкращим для завдання ударів по російським окупантом.