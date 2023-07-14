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Багатофункціональний "звір": на окупантів на фронті полюватиме український робот (фото, відео)

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Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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"Скорпіон-2" скоро з’явиться на фронті Новина оновлена 14 липня 2023, 09:28
"Скорпіон-2" скоро з’явиться на фронті. Фото Скріншот відео

Безпілотник здатний виконувати велику кількість завдань

Поряд з технікою, яку передають партнери, на полі бою ЗСУ допомагатиме багатофункціональний наземний безпілотник "Скорпіон-2", розроблений українською компанією Temerland.

Про це розповів представник команди-розробника Микола Кобець в інтерв’ю 24 каналу.

Ілюстрація — BuildingTECH

За його словами, на цьому етапі проходять тестування робота і вже зовсім скоро він вирушить на допомогу українським військовим. На фронті "Скорпіон" стане корисним для захисників, оскільки він здатний виконувати велику кількість завдань:

  • розвідка боєм;
  • прикриття піхоти;
  • оборона та штурм;
  • вогневий опір;
  • вирішення логістичних завдань;
  • виявлення та поразка цілей противника;
  • перевезення дронів-камікадзе.
Скріншот відео

"Прототипу, який би використовувався в бою зараз немає, тому що ми його тестуємо зараз на виробництві. Потім ми надамо його у військо для тестування в бойових умовах. Після цього будемо запускати в серію", — сказав Кобець.

Характеристики робота "Скорпіон-2"

  • маса — 750 кг;
  • ширина — 1,2 м;
  • довжина — 2 м;
  • обладнання — 12,7 мм кулемет;
  • дальність стрілянини — до 2 км;
  • дальність управління — до 2 км;
  • управління — дистанційне.
Скріншот відео

"Скорпіон-2" оснащений унікальною системою навігації. Вона допомагає йому повертатися на вихідну позицію навіть у тих випадках, коли російські окупанти застосовують РЕБ, щоб "заглушити" безпілотник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті бійцям допомагає дрон українського виробництва "Каран". На думку військових, він є найкращим для завдання ударів по російським окупантом.

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#Україна #Робот #Техніка #Безпілотник #Скорпіон-2