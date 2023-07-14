Багатофункціональний "звір": на окупантів на фронті полюватиме український робот (фото, відео)
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Безпілотник здатний виконувати велику кількість завдань
Поряд з технікою, яку передають партнери, на полі бою ЗСУ допомагатиме багатофункціональний наземний безпілотник "Скорпіон-2", розроблений українською компанією Temerland.
Про це розповів представник команди-розробника Микола Кобець в інтерв’ю 24 каналу.
За його словами, на цьому етапі проходять тестування робота і вже зовсім скоро він вирушить на допомогу українським військовим. На фронті "Скорпіон" стане корисним для захисників, оскільки він здатний виконувати велику кількість завдань:
- розвідка боєм;
- прикриття піхоти;
- оборона та штурм;
- вогневий опір;
- вирішення логістичних завдань;
- виявлення та поразка цілей противника;
- перевезення дронів-камікадзе.
"Прототипу, який би використовувався в бою зараз немає, тому що ми його тестуємо зараз на виробництві. Потім ми надамо його у військо для тестування в бойових умовах. Після цього будемо запускати в серію", — сказав Кобець.
Характеристики робота "Скорпіон-2"
- маса — 750 кг;
- ширина — 1,2 м;
- довжина — 2 м;
- обладнання — 12,7 мм кулемет;
- дальність стрілянини — до 2 км;
- дальність управління — до 2 км;
- управління — дистанційне.
"Скорпіон-2" оснащений унікальною системою навігації. Вона допомагає йому повертатися на вихідну позицію навіть у тих випадках, коли російські окупанти застосовують РЕБ, щоб "заглушити" безпілотник.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті бійцям допомагає дрон українського виробництва "Каран". На думку військових, він є найкращим для завдання ударів по російським окупантом.