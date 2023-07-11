Окупантам приготуватись: Україна отримала далекобійний сюрприз від Франції — ЗМІ
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Ракети надходять з існуючих французьких військових запасів
Перші ракети далекого радіусу дії SCALP, на поставки яких бурхливо відреагували в росії та вкотре вибухнули загрозами, вже надійшли до України.
Про це повідомляє Reuters.
За словами французького дипломатичного джерела видання, Франція передасть Україні SCALP у кількості 50 штук. Водночас, друге джерело говорить про те, що деякі з них вже були доставлені в країну.
"Ракети надходитимуть з існуючих французьких військових запасів. Їх буде значна кількість", — пишуть журналісти, посилаючись на військове джерело.
Варто зазначити, що SCALP — це ті ж відомі ракети Storm Shadow, лише з іншою назвою. Тобто, Storm Shadow — це англійська назва, а у Франції їх називають як SCALP-EG. Загалом вони ідентичні. Ракета має такі характеристики:
- Маса: 1300 кг;
- Довжина: 5,1 м;
- Боєголовка: 450 кг типу BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge);
- Дальність: понад 560 км на малій висоті;
- Висота польоту: 30-40 м.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні цього року Україна отримала довгоочікувані ракети Storm Shadow від Великобританії. За допомогою них у ЗСУ з’явилася можливість бити за позиціями супротивника практично на всій території тимчасово окупованого Криму. А в липні у ЗСУ відкрито підтвердили, що ракета Storm Shadow була задіяна в ударі по Чонгарському мосту.