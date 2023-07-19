Спека трохи спаде? Чого чекати від погоди у середині тижня

Максимальну кількість опадів прогнозують на заході країни

Хоча в Україні подекуди йтимуть дощі з грозами, а також дутиме сильний вітер, однак за словами синоптиків, середина тижня буде переважно сонячною.

Як повідомляє Мeteofor, максимальна кількість опадів по країні припаде на четвер.

Погода у Львові на 19-20 липня

На Галичині синоптики обіцяють переважно дощову погоду, однак іноді сонце грітиме регіон У середу, 19 липня, протягом дня небо буде вкрите хмарами, а ввечері очікуються опади. Дощі протягом четверга зменшать свою інтенсивність і мають завершитись вдень. Вдень повітря прогріється до 21…27 градусів тепла, а вночі охолоне до +12…15°C. У середині тижня очікується свіжий вітер, максимальна швидкість його сягне 9 м/с.

Погода у Львові на 19-20 липня

Погода у Києві на 19-20 липня

Кияни очікують на мінливу хмарну погоду, іноді з дощами. Середа обіцяє бути переважно сонячною. У четвер ранок буде ясним, однак протягом дня небо затягнеться хмарами, аби надвечір таки розпочався дощ. Температура повітря вдень сягатиме 25…27 градусів тепла, а вночі опуститься до +16 °C. Свіжий вітер дутиме 19 липня, його максимальна швидкість сягне 8 м/с. Наступного дня зменшиться — до слабких 5 м/с.

Погода у Києві на 19-20 липня

Погода у Харкові на 19-20 липня

Харків'яни вже пережили опади, тож готуються до сонячної погоди з помірною хмарністю. У ніч на середу в області пройшов дощ, однак на ранок ситуація трохи поліпшилася. 20 липня збережеться мінлива хмарна погода. Вдень температура у місті підніметься до 24…28 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +15…16 °C. 19 липня дме сильний вітер,10 м/с. Наступного дня зменшиться до помірних 7 м/с.

Погода у Харкові на 19-20 липня

Погода у Донецьку на 19-20 липня

Єдина область, яка отримає грозові опади у середині тижня — Донецька. У середу небо буде похмурим. А у четвер опади з грозою прогнозуються вдень. Температура повітря вдень підніметься до +25…29 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +16…20 градусів. Протягом 19-20 липня дутиме сильний вітер, його швидкість сягатиме 10-11 м/с.

Погода у Донецьку на 19-20 липня

Погода у Дніпрі на 19-20 липня

В Дніпрі також задощить. Зночі в середу пройшов дощ і протягом дня вітер розгонить хмари. В четвер ранок буде ясним, однак протягом дня з'являться хмари, які принесуть із собою незначні опади. Дощі, ймовірно, протримаються до вечора. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +26…27 °C, а вночі знизяться до 18 градусів тепла. Вітер протягом 19 липня очікується сильний, максимальна швидкість сягатиме 11 м/с, а в четвер він збільшиться до свіжих 9 м/с.

Погода у Дніпрі на 19-20 липня

Погода в Одесі на 19-20 липня

Одесити також готуються до опадів, але незначних. У середу дощі будуть вдень, а у четвер мають початися вночі і завершитись вдень. Повітря у денний час прогріється до 27…28 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +22 °C. 19 липня очікується помірний вітер, швидкість якого становитиме 7 м/с. Наступного дня вітер збільшиться до свіжих 8 м/с.

Погода в Одесі на 19-20 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на заході України частина міст опинилась без світла через негоду.