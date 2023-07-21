Температура пішла на спад: синоптики розповіли, якої погоди чекати на вихідних в Україні

Синоптики підготували для українців "прохолодний" прогноз погоди

Протягом тижня природа "радувала" українців як сонцем, так і дощем з грозою. За словами синоптиків, така погода протримається і на вихідних.

Як повідомляє Meteofor, деякі міста готуються до нічних опадів.

Погода у Львові 22-23 липня

На заході України очікується мінлива хмарна погода у суботу, яка поступово змінюватиметься на суху та ясну у неділю. Температура повітря вдень сягне до +23… 24 градусів, а вночі опуститься до +12…15 °C. Вітер 22 липня дме слабкий — 5 м/с, а 23 липня збільшиться сильного — до 12 м/с.

Погода у Львові 22-23 липня

Погода у Київ 22-23 липня

У столиці України також передбачається мінлива хмарна погода, але дощу не буде. У суботу сонце іноді визиратиме з-за хмар, а у неділю буде ясно. Вдень повітря прогріється до +22 …25 градусів тепла, а вночі охолоне до +15…16 °C. Вітер у суботу та неділю триматиметься свіжий, максимальна швидкість його сягає 9 м/с.

Погода у Київ 22-23 липня

Погода у Харкові 22-23 липня

На Слобожанщині синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, іноді з дощем. Якщо ранок у суботу ще буде сухим та більш-менш ясним, то вдень на небо набіжать хмари й має початися дощ. Рясні опади протримаються до ранку наступного дня. Удень температура у місті підніметься до 24…25 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +15…17 °C. 22 та 23 липня вітер буде свіжий, він сягне 9 м/с.

Погода у Харкові 22-23 липня

Погода у Донецьку 22-23 липня

У Донецьку дощитиме з деякими перервами. Хоча у суботу ранок і день будуть сонячними, ввечері на небо набіжать хмари, що, ймовірно, принесуть дощі. Опади йтимуть в неділю вночі та вдень, при цьому ранок обіцяє бути сухим. Температура повітря на Донбасі вдень підніметься до +27…28 °C. Уночі позначки термометрів покажуть 16…19 градусів тепла. Вітер 22-23 липня дутиме помірний, максимальна швидкість якого сягає 7 м/с.

Погода у Донецьку 22-23 липня

Погода у Дніпрі 22-23 липня

На Дніпропетровщині на вихідних пануватиме похмура погода з дощем. Ймовірні несерйозні опади почнуться вдень у суботу і протримаються до настання ранку у неділю. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +26…27 °C, а вночі падатимуть до 17…19 градусів тепла. Вітер у суботу очікується помірним, максимальна швидкість якого сягатиме 6 м/с. Наступного дня збільшиться до сильних 10 м/с.

Погода у Дніпрі 22-23 липня

Погода в Одесі 22-23 липня

Одещина — єдиний регіон, де пройдуть грозові дощі. Опади почнуться вдень у суботу і збільшать інтенсивність під вечір. У неділю збережеться лише хмарна погода. Повітря вдень прогріється до +27 градусів, а вночі стовпчики термометрів сягнуть +21…22 °C. Свіжий вітер прогнозується в обидва дні, його швидкість сягатиме 9 м/с.

Погода в Одесі 22-23 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям варто готуватись до температурних гойдалок у другій декаді липня.