"Укрдонінвест" може подати до суду за розповсюдження фейків про компанію

Компанія "Укрдонінвест" розглядає можливість подати до суду за нанесення шкоди ділової репутації на Віталя Кулика, який опублікував неправдиву інформацію щодо компанії. Про це йдеться у заяві прес-служби компанії.

"21 липня 2023 року на низці українських медіаресурсів був опублікований особистий блог політолога Віталія Кулика, в якому він перекручує факти щодо діяльності компанії "Укрдонінвест". Вважаємо даний матеріал яскравим прикладом дезінформації, яка здійснюється в інтересах наших опонентів за судовими справами.

Зазначимо, компанія "Укрдонінвест" має прозору структуру власності, відсутність податкових заборгованостей та патріотичну позицію…

Ми вважаємо матеріал пана Кулика наклепом та залишаємо за собою право звернутися до суду через розповсюдження брехні та нанесення шкоди діловій репутації компанії.

Закликаємо представників ЗМІ не поширювати неправдиві дані, а пана Кулика – спростувати фейки, які містяться в його матеріалі", — йдеться у заяві компанії.

Власником компанії "Укрдонінвест" є — Віталій Кропачов — з активами у вугільній, машинобудівній, будівельній та транспортній галузях, медіа.