"Для ефективного повоєнного відновлення економіки нам потрібно змінити підхід до залучення інвестицій" - Віталій Кропачов

Залучення іноземних інвестицій – важлива складова післявоєнного відновлення української економіки, але нам потрібно починати зі зміни самого підходу до інвестування з боку іноземних компаній. Про це в інтерв’ю австрійським ЗМІ заявив український бізнесмен, власник групи компаній "Укрдонінвест" Віталій Кропачов.

На його думку, історично склалася ситуація, коли пріоритетними галузями для інвестування в Україну ставали сировинні галузі: "Тобто галузі з низькою доданою вартістю і з відсутністю глибокої переробки. В Україні великі запаси сировини, але розвиток таких галузей дасть мало для посилення її конкурентоспроможності. Згадайте, наприклад, які великі обсяги лісу вивозилися з України, і це відбувалося у формі сировини, пиломатеріалів, а не кінцевого продукту. Нам потрібно розвивати несировинний експорт. Зокрема, схемою для розвитку галузей, які можуть давати продукт із високою доданою вартістю, може стати створення технопарків".

Відповідаючи на питання про те чи не призведе масовий прихід інвесторів до засилля іноземного капіталу в Україні, як це було після фінансової кризи в Греції, Кропачов зауважив, що ситуація в Україні дещо інакша: "Прихід європейських інвесторів — це однозначно стабільність всередині країни. Якщо на території України є європейські гроші, то це вже гарантія допомоги, включно з питаннями війни та миру. Нам не підходить модель "ми даємо вам свої гроші, розбирайтеся зі своїми проблемами самі". Україна прагне отримати членство в ЄС, хоче в нього інтегруватися. ЄС — це одна велика сім'я, де всі між собою з'єднані та пов'язані. Тому нам необхідні ваші технології, необхідні спільні підприємства з європейськими компаніями. Для того щоб вийти на зовсім інший економічний рівень і забезпечити як безпеку для України з військового погляду, так і її конкурентоспроможність на рівні Європи і всього світу. Мені імпонує підхід європейських компаній. Це партнерські відносини, і в багатьох європейських є компанії-партнери по всьому світу".

На питання про те, як контролювати кошти, які виділятимуться Україні, і чи підходить Україні жорсткий варіант їхнього обліку, Віталій Кропачов відповів так: "Чи зможе Україна сьогодні відновитися сама? Однозначно, ні. Для цього потрібна допомога, зокрема з боку ЄС. То чому ж ми маємо боятися контролю з боку ЄС, якщо ми самі прагнемо стати його частиною? Контроль за використанням коштів — це така сама допомога з вашого боку, як і допомога військова, фінансова або гуманітарна. А що стосується технічних моментів, то, на мою думку, такий контроль має здійснюватися в рамках одного органу. У цьому питанні країни ЄС повинні йти блоком, а не розрізнено. Так само як вони допомагають нам воювати, допомагають зброєю, таким самим блоком вони мають ухвалювати рішення в питаннях фінансів і контролю".

"Протягом усіх останніх років Україна декларує бажання стати частиною ЄС. Тому створення органу, який контролюватиме використання коштів, підказуватиме які механізми для цього необхідно запроваджувати в судовій системі, правоохоронній, медійній — це велика перевага для України. Ми підемо від внутрішніх корупційних скандалів. Ми отримаємо модель, за якої швидше станемо Європою. І Європою не в географічному, а в ментальному сенсі. Це однозначно прискорить процес нашої інтеграції. Крім того, створення єдиного органу дасть змогу здійснювати контроль ефективніше і не заплутатися в деталях. Коли за щось відповідають усі — порядку не буде. Ми хочемо подолати шлях до ЄС якнайшвидше, і ментальність тут — основний фактор для прискорення цього процесу" — додав Кропачов.