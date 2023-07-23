Українці отримають перепочинок від спеки, але без сюрпризів не обійдеться: чого чекати від погоди на початку тижня

Упродовж тижня в Україні зберігатиметься дощова погода

В Україну на початку нового тижня прийде похолодання з дощами та грозами, хоча в деяких частинах нашої країни зберігатимуться традиційно високі температури.

Про це розповіла у "Телеграфі" синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, опадів не варто чекати у понеділок, 24 липня, проте погода у цей день буде хмарною. У центральних областях зберігатиметься тепла погода +26...+28 градусів, а ось на заході та півдні варто чекати потепління до +30...+33 градусів вдень.

Вночі протягом усього тижня на півдні країни зберігатиметься +18…+23 градуси, а на решті території України — +12…+17 градусів.

З вівторка, 25 липня, до України повернуться дощі та грози, які з різною інтенсивністю можуть пройти у всіх областях.

У середу, 26 липня, дощів варто очікувати на заході, півночі та в центрі України.

"Буде певне підвищення температури, але не стрімке, не до аномальних показників. Хіба що на півдні традиційно температура повітря вдень буде вищою за 30 градусів", — зазначила Птуха.

Детальніше про погоду можна дізнатися у матеріалі: В Україну йде похолодання: синоптик дала прогноз на наступний тиждень

Нагадаємо, що завідувач відділу кліматичних досліджень Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова розповіла "Телеграфу" про те, чим здивує погода українців наприкінці літа.