Сонце переважатиме: яким містам України пощастило з сухою погодою на початок тижня

Синоптики потішили українців "теплим" прогнозом погоди

Хоча на вихідних у більшості регіонів України йшли опади, однак, за прогнозами синоптиків, на початку тижня дощі поступово покидатимуть регіони країни.

Як повідомляє Meteofor, один обласний центр готується до денної й вечірньої грози.

Погода у Львові 24-25 липня

Львів'яни готуються до мінливої погоди протягом двох днів. Якщо у понеділок сонце іноді визиратиме з-за хмар і прогріватиме землю, то вночі вівторка на небо набіжать хмари й, ймовірно, принесуть дощі. Сильні опади з грозою йтимуть вдень та ввечері, хоча ранок обіцяє бути сухим. Удень повітря прогріється до 26…29 градусів тепла, а вночі показники опустяться до +16…19 °C. Два дні поспіль вдень очікується сильний вітер, максимальна швидкість його сягне 11 м/с.

Погода у Львові 24-25 липня

Погода у Києві 24-25 липня

У столиці України також задощить, але несуттєво. У понеділок з ранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами, однак без опадів. У вівторок похмура погода збережеться протягом дня, а ввечері має розпочатись дощ. Температура повітря вдень сягатиме +27…28 градусів, а вночі опуститься до +16…19 °C. Сильний вітер прогнозується 24-25 липня, максимальна швидкість якого сягне 11 м/с.

Погода у Києві 24-25 липня

Погода у Харкові 24-25 липня

На Слобожанщині на початку тижня сонце і хмари постійно змінюватимуть одне одного. Удень температура у місті підніметься до +26…29 градусів. У нічний час позначки термометрів опустяться до +15…18 °C. У понеділок дме помірний вітер, його швидкість сягне 7 м/с. У вівторок вітер збільшиться до свіжих 9 м/с.

Погода у Харкові 24-25 липня

Погода у Донецьку 24-25 липня

На Донбасі очікується переважно сонячна погода. Однак у понеділок вночі йшов дощ, який до ранку завершився. Там температура повітря вдень підніметься до +27…29 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +16…18 градусів. Вітер 24 липня дме свіжий, його швидкість сягає 9 м/с, а наступного дня зменшиться до слабкого — 4 м/с.

Погода у Донецьку 24-25 липня

Погода у Дніпрі 24-25 липня

На Дніпровщині синоптики обіцяють сонячну погоду. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +26…30 °C, а вночі падатимуть до 16…18 градусів тепла. Вітер у понеділок дме помірний, максимальна швидкість якого сягає 7 м/с, а наступного дня збільшиться до свіжих — 8 м/с.

Погода у Дніпрі 24-25 липня

Погода в Одесі 24-25 липня

На півдні України передбачається ясна погода протягом двох днів. Повітря вдень прогріється до 27 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +20…22 °C. У понеділок очікується помірний вітер, 7 м/с, а у вівторок збільшиться до міцного — 13 м/с.

Погода в Одесі 24-25 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди від Наталії Птухи на початок прийдешнього тижня.