Трофеїв багато не буває: унікальна бойова машина росіян працює на перемогу України (відео)

Машина призначена для транспортування особового складу вогнеметного відділення

ЗСУ затрофеїли унікальну російську важку бойову машину вогнеметників БМО-Т. У мережі з’явилося відео, як з її допомогою евакуювали танки.

Відповідні кадри опублікував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

На відео знято процес евакуації танків Т-72Б і Т-72Б3 за допомогою БМО-Т.

Ця російська машина призначена для транспортування особового складу вогнеметного відділення. Усього до 2022 року було випущено лише 10 одиниць БМО-Т.

"Вартість однієї такої машини оцінюється в $400 тис, а в Україні їх було знищено від 3 до 5, залежно від джерел", — пише Коваленко.

Однак до цього випадку не було жодного доказу трофейної БМО-Т у ЗСУ.

"Що ж, трофеїв багато не буває, особливо таких унікальних як цей БМО-Т! І не лише", — зазначив військово-політичний оглядач.

БМО-Т виготовляється на базі шасі танка, в районі бойового відділення та відділення управління встановлено броньову надбудову з сидіннями екіпажу: командира, механіка-водія та відділення вогнеметників (7 осіб) з боєкомплектом. Вона надійшла до озброєння армії рф у 2001 році.

БМО-Т забезпечує вогнеметникам високий рівень захисту, може бути використана при боротьбі з добре укріпленими вогневими точками супротивника. Також вона може виконувати низку завдань щодо знищення окремих угруповань ворога на тимчасових оборонних спорудах. Крім того, БМО-Т дає можливість безпечної висадки десанту в умовах бою.

Як повідомляв "Телеграф", Британія передала ЗСУ важливе озброєння, створене спеціально для України.