Кропачов про свій телеканал: Ukraine World News абсолютно проукраїнський канал, ми працюємо на перемогу України

Ukraine World News — український канал, на ньому немає і не буде проросійської політики

Бізнесмен Віталій Кропачов заявив, що на телеканалі Ukraine WorldNews (UWN), що належить йому, немає і не буде ніякої проросійської політики, а сам канал працює на перемогу України. Про це сам Кропачов заявив в інтерв’ю виданню Liga.net.

Кропачов заявив, що, набираючи людей на роботу, не дивився на те, де вони працювали раніше, діючи за тим же принципом, за яким діє Міністерство культури та його голова Олександр Ткаченко з ведучими на Єдиному телемарафоні: "Зокрема, він сказав: "Вони працювали (раніше на каналах, пов’язаних з Віктором Медведчуком), але зараз усвідомили та працюють, дотримуючись редакційних правил"", — зазначив Кропачов.

"Наразі ми працюємо на перемогу України – це завдання, яке я поставив перед колективом… Я ще раз пояснюю: я готовий звільнити тих, до кого будуть претензії з боку правоохоронних органів. Наразі жодних претензій немає. На UWN немає і не буде жодної проросійської політики. Ми – український канал", — додав Кропачов.

"Мої дії, починаючи з 2014 року, не дозволяють ні вам, ні правоохоронним органам, нікому — говорити про те, що я якийсь там проросійський хлопець. Я не хизуватимуся певними моментами, які відбувалися в той період часу, і тим, що я зробив для нашої країни", — констатував власник телеканалу Ukraine WorldNew.

Нагадаємо, телеканал Ukraine World News (UWN) розпочав мовлення у лютому 2023 року.

Єдиним власником телеканалу є Віталій Кропачов.