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В Україну увірвуться вітри: до яких міст найближчими днями прийде негода

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Максимальна денна температура може сягати до 32 градусів тепла Новина оновлена 25 липня 2023, 10:05
Максимальна денна температура може сягати до 32 градусів тепла. Фото Pixabay

Українцям слід чекати на "вітряні" зміни в погоді

Синоптики тішили українців сонячним "прогнозом", однак до більшості міст в країні найближчими днями увірветься шквал міцного вітру.

Найбільш вітряна погода прогнозується на півдні України, повідомляє Meteofor.

Погода у Львові 25-26 липня

На Галичині українцям не пощастить з сонячною погодою. У вівторок дощі очікуються протягом дня, однак вранці опадів не передбачається. У середу дощі мають поновитись лише ввечері. Температура повітря вдень сягатиме до +24… 26 градусів, а вночі опуститься до +17…19 °C. Вітер 25 липня дутиме свіжий — 9 м/с, а 26 липня збільшиться до міцних 13 м/с.

Погода у Львові 25-26 липня
Погода у Львові 25-26 липня

Погода у Києві 25-26 липня

У столиці України у вівторок синоптики прогнозували ясну погоду. Наступного дня лише вранці буде сонячно, однак вдень на небо набіжать хмари та, ймовірно, ввечері буде дощ. Вдень повітря прогріється до 29…31 градусів тепла, а вночі охолоне до +20…22 °C. Вітер 25-26 липня триматиметься сильним, максимальна швидкість його сягає 11 м/с.

Погода у Києві 25-26 липня
Погода у Києві 25-26 липня

Погода у Харкові 25-26 липня

На Слобожанщині протягом двох днів передбачається сонячна погода. Удень температура у місті підніметься до 30…32 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +16…20 °C. У вівторок дме свіжий вітер, він сягає 8 м/с, у середу збільшиться до міцних 13 м/с.

Погода у Харкові 25-26 липня
Погода у Харкові 25-26 липня

Погода у Донецьку 25-26 липня

Донецьк буде купатись у промінцях сонця в обидва дні. У місті температура повітря вдень підніметься до +29…32 °C. Уночі позначки термометрів покажуть 16…17 градусів тепла. Вітер у вівторок дме слабкий, максимальна швидкість якого сягає 5 м/с, а у середу посилиться до свіжих 9 м/с.

Погода у Донецьку 25-26 липня
Погода у Донецьку 25-26 липня

Погода у Дніпрі 25-26 липня

У місті на Дніпрі буде стабільно ясна погода, однак іноді йтимуть короткочасні дощі. Опади варто чекати лише вранці середи. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +30…32 °C, а вночі падатимуть до 17…22 градусів тепла. Вітер у вівторок дме свіжий, максимальна швидкість якого сягатиме 8 м/с, а 26 липня збільшиться до міцних 13 м/с.

Погода у Дніпрі 25-26 липня
Погода у Дніпрі 25-26 липня

Погода в Одесі 25-26 липня

Над Одещиною пануватиме сонце, але хмари іноді "плаватимуть" по небу. Повітря вдень прогріється до +27…28 градусів, а вночі стовпчики термометрів сягнуть +22…23 °C. Окрім того, синоптики попереджають про пориви міцного вітру протягом вівторка та середи — 13-15 м/с.

Погода в Одесі 25-26 липня
Погода в Одесі 25-26 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди від Наталії Птухи на початок прийдешнього тижня.

Теги:
#Погода в Україні #Прогноз погоди #Липень