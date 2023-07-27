Литиме як з відра: в Україні найближчими днями дощі та вітри

Максимальна нічна температура у деяких містах може сягати 9 градусів тепла

В Україні на цьому тижні панують дощі з грозами та температурні гойдалки, тож, за прогнозами синоптиків, така погода протримається найближчими днями.

Як повідомляє Meteofor, більшість обласних центрів країни готуються до добових опадів.

Погода у Львові 27-28 липня

У цьому місті синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, іноді з дощем. Опади у четвер почались зночі й до ранку завершились, а у п'ятницю очікуються вдень. У денний час стовпчики термометрів сягнуть до +18…20 °C, а вночі повітря охолоне до +9…13 градусів. 27-28 липня вітер прогнозується сильним — 11 м/с.

Погода у Львові 27-28 липня

Погода у Києві 27-28 липня

Кияни спочатку готуються до опадів, а потім — до сонячної погоди. Тож, у четвер зночі почався дощі й має завершитись до вечора. Наступного дня синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду. У денний час температура у столиці підніметься до 22…23 градусів тепла. Вночі позначки термометрів опустяться до +14…18 °C. 27 липня дме свіжий вітер, його швидкість сягає 9 м/с. 28 липня збільшиться до сильних 11 м/с.

Погода у Києві 27-28 липня

Погода у Харкові 27-28 липня

На сході України передбачаються добові опади з грозами. Якщо вранці четверга сонце ще визирало з-за хмар, то вдень має початися невеликий дощ, який протягом наступного дня буде змінювати свою інтенсивність. У п'ятницю вдень та ввечері дощ буде супроводжуватись з грозою. Температура повітря вдень сягатиме 25…33 градусів тепла, а вночі опуститься до +20 °C. 27 липня прогнозується сильний вітер, його швидкість сягатиме 10 м/с. 28 липня він послабшає до помірних 7 м/с.

Погода у Харкові 27-28 липня

Погода у Донецьку 27-28 липня

Протягом четверга донеччани насолоджуватимуться сонячною погодою. А наступного дня з самого ранку над містом нависнуть хмари, і вже за кілька годин піде дощ, який протримається до вечора. Температура повітря вдень підніметься до 24…34 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +20…21 градусів. 27-28 липня передбачається міцний вітер, його максимальна швидкість сягатиме 13 м/с.

Погода у Донецьку 27-28 липня

Погода у Дніпрі 27-28 липня

Дніпряни також спочатку насолоджуватимуться сухою погодою, але на зміну їй прийде хмарна і дощова. Опади з грозою почнуться у четвер вдень і йтимуть протягом наступного дня. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +19…32 °C, а вночі – знизяться до 20 градусів тепла. Вітер 27 липня очікується сильний, максимальна швидкість сягатиме 11 м/с. 28 липня — збільшиться до міцних 13 м/с.

Погода у Дніпрі 27-28 липня

Погода в Одесі 27-28 липня

На півдні України протягом четверга буде лити дощ, який вночі та вранці супроводжуватиметься з грозою. Опади йтимуть до ранку наступного дня. Повітря у денний час прогріється до 24…26 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +15…21 °C. 27-28 липня дутиме міцний вітер — 12 м/с.

Погода в Одесі 27-28 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди до кінця липня.