Невелике зниження температури в Україні: хто найближчими днями отримає перепочинок від спеки

Над містами нависли грозові хмари, але у вікенд може все змінитись

Протягом останніх днів на території України ширились дощі з грозами, вітри та температурні гойдалки. За прогнозом синоптиків, така погода протримається у п'ятницю.

Однак на кінець тижня українці можуть чекати на теплі й сонячні вихідні, повідомляє Meteofor.

Погода у Львові на 28-30 липня

На заході України протягом 28-30 липня хмари заполонять небо і місцями пройдуть дощі. Якщо у п'ятницю ранок ще був більш-менш ясним, то невеликі опади почнуться вдень і мають закінчитись ввечері. Така погода прогнозується і на вихідних, однак дощі будуть супроводжуватися грозою. Температура повітря вдень сягатиме до +20… 23 градусів, а вночі позначки термометрів показуватимуть +9…14 °C. Вітер протягом трьох днів дутиме свіжий — 9 м/с.

Погода у Львові на 28-30 липня

Погода у Києві на 28-30 липня

У Києві погода на кінець тижня передбачається переважно похмурою, інколи сонце визиратиме з-за хмар. Синоптики опадів не прогнозують. Повітря в регіоні прогріється до 23…25 градусів тепла, а вночі охолоне до +14…16 °C. Вітер у п'ятницю тримається сильний, максимальна швидкість його сягає 10 м/с, а на вихідних зменшиться до слабкого — 5 м/с.

Погода у Києві на 28-30 липня

Погода у Харкові на 28-30 липня

На Харківщині прогнозуються добові опади. Вони почались у п'ятницю вночі, які протягом дня змінюватимуть свою інтенсивність і мають завершитись до ранку суботу. Після того у регіоні запанує сонячна погода. Удень температура у місті підніметься до 22…26 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів танцюватимуть в межах +16…23 °C. У п'ятницю вітер помірний, він сягає 7 м/с, у суботу збільшиться до сильних 11 м/с, однак у неділю знову буде помірний.

Погода у Харкові на 28-30 липня

Погода у Донецьку на 28-30 липня

На сході України також задощить. Опади почались вночі у п'ятницю, які вранці та вдень будуть з грозою. Дощі мають завершитись до ранку наступного дня. Протягом суботи та неділі небо буде ясним. Вдень повітря прогріється до +23…27. Уночі позначки термометрів покажуть 17…24 градусів тепла. Вітер 28-29 липня дутиме міцний, максимальна швидкість якого сягає 13 м/с, а у неділю зміниться на слабкий — 5 м/с.

Погода у Донецьку на 28-30 липня

Погода у Дніпрі на 28-30 липня

Дніпрянам також не пощастило з сухою погодою, зокрема у п'ятницю. Протягом всього останнього робочого дня йтиме ймовірно йтиме дощ, але вночі опади були з грозою. Протягом вихідних сонечко буде гріти місто. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +17…26 °C, а вночі коливатимуться в межах 16…21 градусів тепла. Вітер у п'ятницю та суботу триматиметься міцний, максимальна швидкість якого сягатиме 13 м/с, а 30 липня зменшиться до слабких 5 м/с.

Погода у Дніпрі на 28-30 липня

Погода в Одесі на 28-30 липня

Одещина вже пережила нічні опади, тож готується до ясної та сонячної погоди протягом наступних трьох днів. Повітря вдень прогріється до +25…28 градусів, а вночі стовпчики термометрів сягнуть +15…20 °C. Вітер у п'ятницю дме сильний — 11 м/с, а на 29-30 липня ослабне до 6 м/с.

Погода в Одесі на 28-30 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди до кінця липня.