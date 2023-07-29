Благодійний фонд Едуарда Мкртчана розпочав новий проєкт підтримки наших військових – "Time X"

Захисники отримали 24 дрони від Благодійного фонду Едуарда Мкртчана

Time X – це проєкт з виробництва БПЛА, зокрема дронів-камікадзе, першу партію яких сьогодні передано спецпризначенцям, повідомляє Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана.

"Зараз захисники отримали 24 дрони, і це лише початок. Усі чудово розуміють важливість якісних безпілотників на фронті, і саме тому наш фонд докладає великих зусиль, щоб такі дрони були на передовій" — зазначив засновник фонду Едуард Мкртчан під час зустрічі із керівництвом Донецької обласної військової адміністрації.

Сам Едуард Мкртчан вже другий рік бере участь у бойових діях на сході України, тому, як ніхто інший, розуміє необхідність цих засобів на фронті.

Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана постійно допомагає мешканцям Донеччини.

Волонтери закупили та придбали у квітні 2023 року для бійців 20 пікапів, з яких 14 обладнали станинами для кулеметів. Цивільні громадяни протягом цього і минулого року отримують від Фонду гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, засобів гігієни, речей та медикаментів. Протягом цієї половини року громадам Донеччини передаються будівельні матеріали для відновлення пошкодженої ворожими обстрілами інфраструктури.

Також Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана підтримує медичні заклади. У червні 2023 року медустанови Краматорська отримали будівельні матеріали, 32 сучасних багатофункціональних медичних ліжка з електроприводом, машину швидкої допомоги, дезінфікуючі засоби, захисні окуляри, маски, перчатки та інші медичні товари.