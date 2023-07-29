Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана начал новый проект поддержки наших военных – "Time X"

Защитники получили 24 дрона от Благотворительного фонда Эдуарда Мкртчана

Time X – это проект по производству БПЛА, в частности дронов-камикадзе, первая партия которых сегодня передана спецназовцам, сообщает Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана.

"Сейчас защитники получили 24 дрона, и это только начало. Все прекрасно понимают важность качественных беспилотников на фронте, и именно поэтому наш фонд прилагает большие усилия, чтобы такие дроны были на передовой" — отметил основатель фонда Эдуард Мкртчан во время встречи с руководством Донецкой областной военной администрации.

Сам Эдуард Мкртчан уже второй год принимает участие в боевых действиях на востоке Украины, поэтому, как никто другой, понимает необходимость этих средств на фронте.

Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана постоянно помогает жителям Донбасса.

Волонтеры закупили и приобрели в апреле 2023 для бойцов 20 пикапов, из которых 14 оборудовали станинами для пулеметов. Граждане в течение этого и прошлого года получают от Фонда гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов, средств гигиены, вещей и медикаментов. В течение этой половины года общинам Донбасса передаются строительные материалы для восстановления поврежденной вражескими обстрелами инфраструктуры.

Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана поддерживает медицинские учреждения. В июне 2023 года медучреждения Краматорска получили строительные материалы, 32 современных многофункциональных медицинских кровати с электроприводом, машину скорой помощи, дезинфицирующие средства, защитные очки, маски, перчатки и другие медицинские товары.