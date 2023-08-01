Негода покидає Україну, але місцями дощі: прогноз погоди на початок серпня

Фахівці запевняють, лише в одному обласному центрі буде гроза

В країні хоч і панує мінлива похмура і місцями мокра погода, але синоптики обіцяють, що найближчими днями вітри розгонять хмари й сонце грітиме більшість регіонів.

Як повідомляє Meteofor, громадяни деяких міст готуються до несерйозних опадів.

Погода у Львові 1-2 серпня

У місті очікується більш-менш ясна погода, однак іноді будуть опади. У вівторок вдень на небо набіжать хмара і не дарма, бо вже наступного дня вночі зриватиметься дощ. Опади мають завершитись вранці. Температура повітря вдень становитиме +24…27 градусів. Уночі стовпчики термометрів покажуть +13…17 °C. Вітер в 1-2 серпня триматиметься сильним, максимальна швидкість якого сягатиме 10 м/с.

Погода у Львові 1-2 серпня

Погода у Києві 1-2 серпня

У столиці України передбачається спочатку сонячна погода, а потім хмарна та дощова. Якщо у вівторок небо буде ясним, то у середу вранці вітер принесе хмари й вдень, ймовірно, почнеться дощ. Удень температура у місті сягатиме +26…27 градусів, а вночі падатиме до +17…18 °С. Слабкий вітерець дме 1 серпня, і його максимальна швидкість сягатиме 5 м/с. 2 серпня вітер збільшиться до свіжих 8 м/с.

Погода у Києві 1-2 серпня

Погода у Харкові 1-2 серпня

Схід країни — це єдиний регіон, в якому пройдуть грозові опади. Тож, у вівторок зночі почався дощ, який на ранок завершився, але вдень поновиться. Опади супроводжуватимуться грозою і мають завершитись ввечері. У середу протягом дня буде сонячно, але ввечері ймовірний дощ. Температура повітря вдень становитиме +26…30 градусів. Уночі стовпчики термометрів покажуть +18 °C. Вітер слабкий, максимальна швидкість якого сягатиме 4 м/с.

Погода у Харкові 1-2 серпня

Погода у Донецьку 1-2 серпня

На Донбасі очікується відносно сонячна погода, але деінде з опадами, зокрема у середу вдень. У денний час стовпчики термометрів сягнуть позначок +30…30 градусів, а вночі температура знизиться до +19…20 °С. У 1-2 серпня дме помірний вітер, його максимальна швидкість сягатиме 6 м/с.

Погода у Донецьку 1-2 серпня

Погода у Дніпрі 1-2 серпня

У вівторок у місті небо затяглося хмарами вже зночі й похмура погода протримається до вечора. Того ж дня вранці почався дощ. У середу протягом дня очікується сонячність. Там максимальна температура повітря вдень становитиме +29…30 градусів. Уночі позначки термометрів покажуть +19…20 °С. Максимальна швидкість слабкого вітру становитиме 6 м/с.

Погода у Дніпрі 1-2 серпня

Погода в Одесі 1-2 серпня

В Одещині погода 1-2 серпня очікується переважно хмарною, але деінде сонячною. Опади почалися вночі вівторка, але на ранок завершились. Повітря вдень прогріється до +26…27 °С, а вночі позначки термометрів знизяться до +19…20 градусів. У вівторок дме легкий вітер, його швидкість сягатиме 3 м/с. Наступного дня прогнозується помірний вітер — до 7 м/с.

Погода в Одесі 1-2 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди на осінь від Володимира Деркача.